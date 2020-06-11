فبسبوك تطلق خدمتها الجديدة Facebook News

بعد الكثير من الاختبارات خلال الشهور الماضية و بالضبط انطلاقا من شهر أكتوبر الماضي، أعلنت منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك أن خدمتها الجديدة للأخبار Facebook News أصبحت متوفرة أخيرا.

و كانت فيسبوك قد بدأت اختباراتها حول Facebook News لدى قلة قليلة من المستخدمين داخل الولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر الماضي، و ستقدم الخدمة الجديدة للمستخدمين إمكانية الولوج إلى الخدمة الصحفية من مصادرها الرئيسية، بالإضافة إلى محاربة الأخبار المضللة و الشائعات على المنصة.



و تأتي Facebook News بعد عدد من المحاولات السابقة من منصة فيسبوك لتقديم محتوى إخباري للمستخدمين، و بالنسبة للخدمة الجديدة فإنها ستكون مبنية على خوارزمية خاصة تمكن المستخدم من الولوج إلى الأخبار التي تناسبه، كما أن المستخدم بإمكانه التحكم بدوره في المحتوى المعروض.

و حاليا فإن خدمة Facebook News متوفرة فقط في الولايات المتحدة الأمريكية.