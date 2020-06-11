شركة أمازون توقف استخدام الشرطة الأمريكية لتقنية التعرف على الوجوه!

أعلنت شركة أمازون عن إيقاف مؤقت لاستخدام تقنياتها للتعرف على الوجوه بالنسبة لقوات الأمن الأمريكية، بعد الاحتجاجات الواسعة ضد عنف الشرطة. حيث بدأت شركة أمازون “وقفا اختياريا” لمدة عام لاستخدام الشرطة لتقنية Rekognition للتعرف على الوجوه.

وقالت أمازون عبر مدونتها إن هذا التوقف المؤقت ينبغي أن يتيح للكونجرس الوقت اللازم لإصدار قوانين مناسبة للتعرف على الوجوه.

ولكن سوف تسمح الشركة باستخدام تقنية التعرف على الوجوه لعدّة منظمات، مثل المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين، لمساعدتهم في إنقاذ ضحايا الاتجار بالبشر، والعثور على الأطفال المفقودين.

ولم تكن شركة أمازون الأولى في إيقاف استخدام تقنية التعرف على الوجوه للشرطة الأمريكية، حيث قد أعلنت شركة IBM أيضًا أنها ستتوقف عن تقديم برمجيات التعرف على الوجوه، كما ستعارض أي استخدام لمثل هذه التقنية لأغراض المراقبة الجماعية والتنميط العنصري، ودعت الشركة أيضًا لفرض قواعد فيدرالية جديدة لتحميل الشرطة مسؤولية أكبر عن سوء سلوكهم وتصرفاتهم.

المصدر : https://arabhardware.net