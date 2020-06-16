فيس بوك تختبر حماية مسنجر ببصمة الوجه والأصبع

بدأت شركة فيس بوك اختبار مزايا أمنية جديدة في تطبيق التواصل مسنجر ، الآن يمكن للمستخدم حماية التطبيق ببصمة الوجه والأصبع، بحيث لايمكن الاطلاع على الرسائل قبل توثيق الهوية بتلك المزايا الأمنية.

وتتبع حماية مسنجر ما هو متبع في إعدادات نظام التشغيل، فلو كنت قد عينت الهاتف أن يفتح ببصمة الوجه، فإن هذا الخيار سيتم تطبيقه داخل المسنجر. وسيطلب منك مسنجر تأكيد هويتك حتى فك قفل الهاتف وبذلك يكون لديك حماية مضاعفة.

وتوفر فيس بوك عدة مدد زمنية تسمح لك كمهلة إضافية لا داعي أثناءها تأكيد الهوية بعد الخروج من التطبيق. فيمكنك تعيين مدة 1- 15- 60 دقيقة بعد الخروج من التطبيق ولو دخلت خلالها، لا داعي لتأكيد الهوية مجدداً، وبالطبع هناك خيار بطلب التأكيد في كل مرة تدخل فيها إليه.

وشهدت تطبيقات التواصل الآمنة مثل Signal نمواً كبيراً في أعداد مستخدميها مؤخراً، وتحاول فيس بوك بهذه الميزة الإضافية إقناع المزيد من المستخدمين بالاعتماد عليه بدلاً من اللجوء لبدائل.

يذكر أن رسائل مسنجر ليست مشفرة افتراضياً، وإن أردت حماية تواصلك من المتطفلين، عليك استخدام خاصية المحادثة السرية حصراً.

المصدر:

Engadget