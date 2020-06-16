تطبيق Files By Google سيحصل على مجلد ” آمن ” محمي بكلمة مرور

إذا كنت تستخدم تطبيق Files By Google لتخزين ملفاتك وإدارتها، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة جوجل ستقدم قريبًا طريقة تتيح لك حماية بعض الملفات بشكل أفضل عن أعين المتطفلين. هذا وفقا لعملية تفكيك جديدة لملف APK الخاص بالتطبيق من قبل موقع 9to5Google حيث عثر على أدلة تشير إلى أنه قد يكون هناك قريبًا مجلد ” آمن ” محمي بكلمة مرور.

هذه ميزة بسيطة إلى حد ما حيث في هذا المجلد الخاص، سيتمكن المستخدمون من تخزين الملفات فيه وحمايته بإستخدام رمز PIN. وهذا يعني أنه حتى إذا تمكن شخص ما من إلغاء قفل هاتفك وعرض ملفاتك، فلن يتمكن من الوصول إلى هذا المجلد ما لم يعرف رمز PIN الخاص بالمجلد.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن رمز PIN هذا سيتم تعيينه من قبل المستخدم نفسه ولن يكون هو نفس رمز التعريف الشخصي الخاص بهاتفك. هذا يعني أنه حتى في حالة تخمين شخص ما لرقم التعريف الشخصي PIN لهاتفك، فلن يتمكن من الوصول إلى محتويات المجلد، لذا يُقترح على الأرجح إستخدام رقم تعريف شخصي مختلف عن الرقم الموجود على هاتفك.

المثير للإهتمام هو أن ملف APK يشير إلى أن محتويات المجلد سيتم تشفيرها. هذا بسبب وجود تحذير يشير إلى أنه إذا نسيت رقم التعريف الشخصي، فلن تتمكن من إستعادة محتوياته. لا توجد أي معلومات حول متى سيتم إطلاق هذه الميزة للمستخدمين، ولكن نظرًا لأنه تم إكتشافها في ملف APK الأحدث من تطبيق Files By Google، فنحن نأمل أن نراها قريبًا.

المصدر : https://www.electrony.net