فيس بوك تدعم إجراء محادثات فيديو تضم أكثر من 50 شخص على أجهزة Portal

في ظل التصعيد من حدة المنافسة مع منصة zoom قامت شركة فيس بوك إبريل الماضي بإطلاق Messenger Rooms ” ماسنجر رومز ” ليكون بديلاً جيداً لإجراء محادثات جماعية تضم عدداً من المشاركين يفوق 50 شخصاً؛ وفي إكمال مسيرة الدعم قامت بتوفير الميزة في أجهزة Portal.

حيث ستُمكن المستخدم من مالكي أجهزة فيس بوك Portal من القيام بالمحادثات المرئية بعدد كبير من جهات الاتصال والاستفادة في نفس الوقت من ميزات تمويه الخلفية أو اختيار مناظر مختلفة لها بشكل مشابه للميزات التي يوفرها تطبيق مايكروسوفت تيمز وسكايب.

وبالإضافة للميزة السابقة سيتوفر بداية من اليوم العديد من الخصائص على أجهزة portal بما يخص البث المباشر على المجموعات والصفحات عبر النسخة الصعيرة Portal Mini و Portal و+ Portal مع توفر عدد من مؤثرات الذكاء الاصطناعي والتي يمكن استخدامها أيضاً أثناء إجراء المكالمات.

كما وسعت الشركة من وظائف الأوامر الصوتية على أجهزتها والتي ستكون متوفرة خلال الأسابيع القليلة القادمة؛ سيكون منها على سبيل المثال توجيه أمر صوتي لبدء أو فتح تطبيق واتساب كما سيتم توفير دعم لبعض الأوامر الإنجليزية البريطانية كما صرحت الشركة.

المصدر

Engadget