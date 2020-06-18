صور مسربة تظهر تصميم ساعة سامسونج القادمة Galaxy Watch 3

ظهرت صوراً مسربة لساعة سامسونج القادمة والتي لم يتم الإعلان عنها بعد ” Galaxy Watch 3 “حيث أعطت نظرة عامة على التصميم الجديد من الشركة ببعض التغييرات والإضافات التي لم تكن متواجدة في نسحة العام الماضي.

أول تلك التغيرات التي ظهرت في الصور المسربة من موقع وكالة الراديو والأبحاث في كوريا الجنوبية ” NRRA ” هي امتلاك الساعة حافة متحركة على إطار الواجهة مع إثنين من الأزار على الجهة اليمنى لها.

فيما تضاف هذه الصور لـ Galaxy Watch 3 إلى التسريبات التي طالت التفاصيل الأخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية والتي تحدثت عن مسمى الساعة كما سبق وذكرنا ” Watch 3 ” حيث ستأتي بدعم تقنية اتصال LTE وكذلك WiFi حسب الطلب المسجل لدى هيئة التجارة الفيدرالية الأمريكية FCC.

أما بالنسبة للحجم فإنها ستأتي بقياسين الأول وهو الأكبر 45 مم والثاني 41 مم بشاشة 1.4 بوصة و1.2 بوصة على التوالي؛ مع توقع قدومها مع هيكل من ستانلس ستيل ,طراز اخر سيكون من التيتانيوم بدعم معيار مقاومة الماء 5ATM والذي يوفر مقاومة حتى عمق 50 متراً ولمدة 10 دقائق.

فيما أشار تقرير SamMobile إلى ميزة GPS وتتبع معدل ضغط الدم ومستشعر التخطيط الكهربي للقلب ECG؛ مع ذاكرة وصول عشوائي ” رام ” 1 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 8 جيجا بايت أما البطارية فستكون 242 و 340 ملي أمبير وفقاً لحجم الساعة.

وبالنسبة للإطلاق فمن المتوقع جداً أن يتم خلال الفترة القريبة القادمة في وقت ننتظر فيه إطلاق الشركة سلسلة جالكسي نوت 20 والتي ستتم في إغسطس المقبل حسب المتداول وعادة الشركة في الكشف عن جديدها من هذه السلسلة.

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المصدر

The Verge