كوالكوم تطلق معالج سنابدراجون 690 بدعم 5G مخصص للهواتف المتوسطة

أطلقت شركة كوالكوم أحدث معالجتها من الفئة المتوسطة الداعمة لتقنيات اتصال الجيل الخامس 5G ” سنابدارجون 690 ” بحيث يدعم sub-6GHz من الدرجة الثانية وتردادت أقل سرعة من تلك المتوفرة في السلسلة الراقية.

كما أن المعالج الجديد يقدم تحسينات أخرى عن مثيلاته من نفس السلسلة فعلى سبيل المثال يقدم أداءً أفضل 20% من نسخة سنابدراجون 675 وسرعة أعلى 60% على مستوى معالجة الرسومات.

ومن الملاحظ أن شركة كوالكوم أصحبت تعطي اهتماماً أكبر لتوفير معالجات تدعم اتصال الجيل الخامس للهواتف المتوسطة لشركائها بأسعار مناسبة في وقت يشهد فيه السوق ازدياً في نسبة ترقية شبكات الاتصال للجيل الجديد حول العالم.

ومع استغلال الشركة لسلسلة 6 من المعالجات يمكننا أن نشهد مستقبلاً هواتف ذكية تدعم الجيل الخامس بأسعار مناسبة ومعقولة جداً كما سبق ورأينا إطلاق نوكيا وموتورولا هواتف جديدة بدعم من نفس السلسلة بأسعار تتراوج من 150 إلى 240 دولار ومواصفات قوية.

وكذلك تكون الشركة قد وسعت من دعم الجيل الخامس ليشمل معالجات أخرى غير سلسلة سنابدراجون -8 الراقية وكذلك سلسلة-7 والتي شملت معالجي سنابدراجون 765 و768G.

بالإضافة لما ذكرناه حول معالج 690 فإن الشركة زودته أيضاً بدعم بميزات اقتصرت على الفئة الراقية سابقاً والتي منها دعم تقنية 4K HDR و معدل تحديث شاشة 120 هيرتز حيث يعد أول معالجات هذه السلسلة يهذه المواصفات كما يدعم مستشعر كاميرا بدقة تصل إلى 192 ميجا بكسل.

ومن المتوقع أن يأتي أول هاتف 5G بهذا المعالج في الربع الثالث من العام الجاري من شركات مثل HMD وLG وSharp وTCL بالإضافة لموتورولا في ظل اهتمام هذه الشركات ومنافستها القوية في سوق الهواتف المتوسطة.

المصدر

The Verge