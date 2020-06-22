مواصفات Honor X10 Max القادم في 2 يوليو

أعلنت شركة (هونر) Honor رسميًا أنها ستصدر هاتفها الأحدث المسمى (Honor X10 Max) في 2 يوليو، وذلك بعد إطلاق هاتف (Honor X10 5G) في الصين الشهر الماضي، وقالت الشركة: “بعد الانتظار لمدة عامين، إليك الهاتف المحمول بشاشة كبيرة في عام 2020”.

وكانت المعلومات حول جهاز (Honor X10) بشاشة أكبر موجودة منذ بعض الوقت، وذكرت المعلومات السابقة أن هذا الجهاز سيستخدم شاشة كبيرة بقياس 7.09 إنشات ويدعم التدرج اللوني (DCI-P3)، مع بطارية كبيرة بسعة 5000 ميلي أمبير.

ووفقًا لسلسلة التوريد، فقد يكون (Honor X10 Max) أول هاتف محمول في العالم يدعم شبكات الجيل الخامس (5G) بحجم شاشة 7 إنشات.

ومن المتوقع أن يوفر (Honor X10 Max) تجربة المستخدم نفسها مثل (Honor X10)، لكن على شاشة أكبر.

وكان لهاتف (Honor 8X) نسخة أكبر (Honor 8X Max) لكنها لم تخرج خارج الصين، بينما لم يكن لهاتف (Honor 9X) نسخة أكبر، وتعتزم هونر إصدار (Honor X10 Max) كخلفية لهاتف (Honor 8X Max) الذي ظهر لأول مرة في عام 2018.

ومن المفترض أن يأتي (Honor X10 Max) بشاشة بقياس 7.09 إنشات وبدقة 1080×2280 بكسل، مع معالج (Dimensity 800 5G) من ميدياتيك الداعم لشبكات الجيل الخامس.

وهناك بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير داعمة للشحن السريع بقدرة 22.5 واط، ومكبر صوت خارجي مع ميكروفون في الجانب العلوي من الجهاز، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجهة الجانبية.

ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان هي الأسود والأزرق والفضي، وتشمل المواصفات الأخرى كاميرا خلفية بعدسة رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ونظام التشغيل أندرويد 10 بواجهة المستخدم (Magic UI 3.1.1).

وتجدر الإشارة إلى أن الملصق الرسمي لهاتف (Honor X10 Max) أكد أيضًا أنه سيستخدم تصميم قطرة الماء للكاميرا الأمامية.

وأكد (تشاو مينغ) Zhao Ming، رئيس وحدة أعمال الأجهزة المحمولة من هونر، في الأسبوع الماضي، عبر منصة التدوين الصينية (ويبو) Weibo أنه سيفي بوعود المنتجات ذا الشاشة الكبيرة قبل عامين.

وقال: “وعدتكم في عام 2018 بأنه ستكون هناك منتجات ذات شاشات كبيرة خلال عامين، وقد واجه الانتقال من (4G) إلى (5G) العديد من التحديات في تخطيط المنتج، وأنا سعيد جدًا بالوفاء بهذا الوعد في الوقت المناسب”.

وكانت هونر وشاومي اللاعبين الرئيسيين في هذا المجال سابقًا، لكن شاومي أعلنت في العام الماضي أنه ليس لديها خطط لإنتاج هاتف بشاشة كبيرة، ولا توجد أخبار في الوقت الحالي عن هواتف بشاشة كبيرة، بحيث يشكل (Honor X10 Max) في الوقت الحالي الهاتف الوحيد الداعم لشبكات الجيل الخامس بشاشة كبيرة في عام 2020.

المصدر : https://aitnews.com