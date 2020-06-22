سبوتيفاي تخطط لإضافة مقاطع فيديو موسيقية

تفيد الأنباء بأن خدمة بث الموسيقى (سبوتيفاي) Spotify تفكر في إضافة مقاطع فيديو موسيقية إلى منصتها، وذلك وفقًا للتعليمات البرمجية الموجودة في الإصدار الحالي من تطبيق الخدمة.

وتعد سبوتيفاي واحدة من خدمات بث الموسيقى الأكثر شعبية المتاحة اليوم، لكن مثل أي منتج آخر يمكن أن تتحسن للتنافس بشكل أفضل مع الآخرين.

وتأتي المعلومات من (جين وونغ) Jane Wong عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر، حيث عرضت وونغ المتخصصة في الهندسة العكسية والمعروفة بالبحث عن الميزات الجديدة والمخفية للتطبيقات والخدمات لقطة شاشة للميزة المحتملة.

وتم العثور على علامة تبويب جديدة للفيديو في شاشة (Now Playing) في سبوتيفاي، إلى جانب علامتي التبويب (Album Art) و (Canvas)، مما يجعل الخدمة تتبع خطى (YouTube Music).

وتعد (Album Art) عبارة عن صورة ثابتة، في حين تعرض (Canvas) رسومًا متحركة قصيرة ومتكررة يقدمها الفنان لأغاني محددة، مما يجعلها فنًا مرئيًا أكثر من فيديو موسيقي حقيقي، ويمكن الوصول إليها في التطبيقات الحالية عن طريق النقر على صورة الألبوم.

وبينما لا تزال سبوتيفاي تستكشف ما يجب وضعه في علامة التبويب الجديدة للفيديو، فإن مقاطع الفيديو الموسيقية الكاملة داخل التطبيق هي الخيار الواضح.

وحاولت الخدمة سابقًا إضافة مقاطع فيديو إلى منصتها تحت اسم (Spotify Shows)، مع محتوى من أمثال (The Daily Show)، لكن يصعب العثور على المحتوى أو أنه غير موجود بالنسبة لمعظم الأغاني والألبومات.

وقد تكون علامة تبويب الفيديو الجديدة فرصة التطبيق للقيام بالأشياء بشكل صحيح في المرة الثانية مثل عروض (YouTube Music)، ومع ذلك، وبالنظر إلى عدم وجود إعلان رسمي حتى الآن، فلا يزال هناك احتمال بأن يتم إلغاء الميزة المخططة.

وأزالت خدمة سبوتيفاي حديثًا حد 10 آلاف عنصر في ميزة المكتبة الخاصة بها، مما يسمح للأشخاص بإضافة أكبر عدد ممكن من الأغاني كما يريدون.

وكانت هذه واحدة من أكثر الميزات المطلوبة للخدمة، على الرغم من أن نسبة 1 في المئة فقط من المستخدمين وصلوا إلى 10 آلاف أغنية محفوظة في مكتبتهم.

المصدر : https://aitnews.com