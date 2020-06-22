قد يكون التصوير الليلي باستخدام كاميرا هاتف أندرويد أو آيفون أمرًا شاقًا، لأنك غالبًا ستواجه العديد من الصعوبات، مثل: الإضاءة المنخفضة والتباين الشديد في الألوان، ولكن يمكنك التغلب على هذه الصعوبات بمساعدة بعض النصائح والحيل البسيطة لتحصل على لقطات مميزة مهما كانت درجة الإضاءة ضعيفة.

إليك 6 نصائح وحيل تساعدك في التصوير الليلي باستخدام الهاتف الذكي:

1- استخدم الوضع الليلي:

تتيح معظم الهواتف الرائدة الحديثة، مثل: Pixel 3 و 3 XL و Huawei P30 وآيفون 11 ميزة (الوضع الليلي) Night Sight التي تقدم تعريضات ضوئية متعددة ثم تجمعها لإنشاء نتيجة أفضل وتقليل التشويش في الصورة.

2- استخدم حامل ثلاثي القوائم:

إذا كنت من محبي التصوير الليلي بصورة منتظمة، فإن أفضل طريقة لمنع ضبابية الحركة والحصول على صورة واضحة أثناء التعرض الطويل هي الحفاظ على استقرار الكاميرا، وفي هذه الحالة ستحتاج إلى استخدام حامل ثلاثي القوائم للهاتف أو حامل محمول مثل حامل Glif.

3- استخدم تطبيقات للتعريض الطويل:

عند التصوير في الإضاءة المنخفضة باستخدام كاميرا DSLR احترافية فإنها تحصل على (التعريض) Exposure المناسب عن طريق إطالة وقت فتح الغالق، أما في الهواتف الذكية فيمكنك استخدام التطبيقات التي تتيح لك ذلك، مثل: تطبيق Manual في آيفون أو Manual Camera في أندرويد اللذين يتيحان لك التحكم بمدة بقاء الغالق في الكاميرا مفتوحًا.



4- استخدم ضوء فلاش الهاتف:

عندما تحاول التصوير في الظلام، يمكنك دائمًا استخدام ضوء إضافي وتسليطه على ما تقوم بتصويره، حيث يمكنك استخدام ضوء فلاش الهاتف، ولكن نظرًا إلى أن ضوء الفلاش سيكون شديدًا إلى حد ما، فيمكنك وضع مناديل أو ورق فوق الفلاش لتخفيف الضوء، أو استخدام مرشح ألوان لإضفاء إحساس مختلف على الصورة.

5- حول الصورة إلى الأسود والأبيض:

يمكن أن تؤدي الإضاءة المنخفضة والمرتفعة إلى التشويش في صورتك، وعلى الرغم من ذلك يمكنك تعديلها إلى صورة رائعة بالأبيض والأسود، أو إضافة قليل من الضوء عند تحريرها لإخفاء التشويش والألوان غير المتناسقة.

6- استفد من الإضاءة الخلفية:

يمكنك التقاط الصور الظلية أمام نوافذ المتاجر أو أضواء الشوارع أو في أي مكان تلمع فيه الأضواء بسهولة خلف هدفك، لتحصل على صور ذات إضاءة جيدة.

المصدر : https://aitnews.com