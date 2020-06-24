نفيديا ومرسيدس تبرمان شراكة لبناء الجيل القادم من أنظمة حوسبة السيارات

أعلنت شركة مرسيدس ونفيديا عن إبرامهما شراكة من أجل بناء الجيل القادم من أنطمة حوسية السيارات والذي سيمثل ثورة في صناعة السيارات الفارهة بحلول 2024 على حد قولهما خلال المؤتمر المشترك الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء.

وقالت نفيديا خلال البيان الصفحي أن المعمارية التي سيطورونها ستكون الأكثر تطوراً على الإطلاق في مجال حوسية السيارات؛ بحيث يتصمن البرنامج تدعيم المرحلة الثانية والثالثة من القيادة الذاتية متفوقة بذلك على نظام تسلا للقيادة الذاتية Autopilot كما أن نظامها سيوفر دعم ركن السيارة من المرحلة الرابعة والتي لا مساعدة بشرية في العملية في ظل الظروف الطبيعية.

كما أوضحت نفيديا أن النظام المحوسب سيكون مبيناً على منصة الشركة ” NVIDIA’s DRIVE ” والتي بدورها ستكون قادرة على دعم قيادة آلية متكاملة من نقطة الإنطلاق وصولاً إلى العنوان المقصود عبر الطرقات المنتظمة الموثقة.

ومع الإشارة إلى كون النظام سيتحصل على التحديثات الهوائية بشكل دوري والتي تمكن المستهلك من تلقي الدعم على طول فترة اقتنائه السيارة عبر شراء أي برمجيات جديدة وتطبيقات تزيد من مستوى الرفاهية والأمان في السيارة او حتى الاشتراك في الخدمات المدفوعة لهذا الغرض بطريقة مشابهة لما توفره شركة تسلا في سياراتها الكهربائية.

من جانبه عبر Jensen Huang المؤسس والمدير التنفيذي لنفيديا عن سعادته بالتعاون الحاصل مع مرسيدس بنز قائلاً بأنهم في طريقهم لإحداث ثورة في تجربة مالكي السيارات في ظل تزويدها بتحديثات برمجية دورية تأتي تحت إشراف فريق مختص من خبراء الذكاء الاصطناعي ومهندسي البرمجيات والذي يعتبر شغلهم الشاغل هو تدعيم السيارات المستقبلية بكل ما هو جديد وتحسين أدائها.

المصدر

Engadget

