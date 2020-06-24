آيسر تضيف مجموعة من أجهزة وشاشات الألعاب إلى السوق

أعلنت شركة آيسر عن إضافة مجموعة جديدة من أجهزة الألعاب و الشاشات إلى قائمة معداتها في السوق، حيث قامت بالكشف عن شاشات Predator X25 ، شاشة Predator XB3 ، جهازي سطح المكتب Orion 900 و Orion 300 من نفس السلسة، بجانب جهاز Nitro 50 الجديد لأول مرة.

جهاز الألعاب Orion 9000

يأتي هذه الجهاز موجهًا للاعبين كتحديث للنسخة السابقة، حيث يضيف معالجات إنتل حتى الجيل الأخير من نسخة Core i9 Extreme Edition، بجانب معالج رسومات RTX 2080 Ti من إنفيديا. ما يعني أنه يتمتع بأداء خارق على مستوى السرعة.

يضيف الجهاز كذلك إمكانية إضافة 3 أقراص HHD بقياس 3.5 بوصة، وقرصين SSD قياس 2.5 بوصة، بجانب منفذ USB 3.2 Gen2 Type-C.

يوفر الجهاز كذلك مراوح تبريد FrostBlade بقياس 4.7، تقول آيسر أنها تساعد على مرور الهواء 16%، وضغط 55% مقارنة مع الجيل السابق. بجانب مروحة تبريد سائل للمعالج للحفاظ على درجة حرارته مناسبة.

يتميز الجهاز بوجود رقاقة الاتصال Killer E3100G لتحسين اتصال الإنترنت للألعاب ورقاقة WiFI 6 الأحدث للشبكات اللاسلكية.

جهاز الألعاب Orion 3000

جهاز Orion 3000 يأتي مع مواصفات أقل وحجم أصغر للراغبين بالحصول على تجربة ألعاب مناسبة، حيث يأتي مع معالجات إنتل حتى الجيل العاشر من Core i7، ومعالجات رسومات إنفيديا RTX 2070 SUPER. ويضيف معها دعم ذاكرة رام حتى 64 جيجابايت من نوع DDR4.

كما يوفر الجهاز دعم قرص تخزين داخلي حتى 1 تيرابايت من نوع PCIe NVMe SSD وقرصي تخزين HHD بقياس 3.5 بوصة.

يحوي الجهاز مروحة تبريد FrostBlade تساعد على انسيابية الهواء بشكل أكبر وتعمل على الحفاظ على درجة الحرارة مناسبة، ويضيف معها رقاقة اتصال Killer E2600 ودعم WiFi 6.

جهاز ألعاب Acer Nitro 50

بعد أن كانت سلسلة Nitro تقتصر على الحواسيب المحمولة، قررت آيسر تطوير نسخة سطح مكتب لأول مرة هذا العام مع Nitro 50.

توجه الشركة هذا الجهاز إلى سوق الألعاب مع مزايا كبيرة، أهمها دعم معالجات إنتل حتى الجيل العاشر Core i7، ودعم معالجات إنفيديا RTX 2060 SUPER، بالإضافة إلى ذاكرة رام حتى 64 جيجابايت من نوع DDR4، ودعم قرص تخزين NVMe PCIe SSD بسعة 1 تيرابايت، وقرصي تخزين HHD بسعة 3 تيرابايت.

يتميز الجهاز بتصميمه المميز وشعار علامة نيترو في المقدمة، ويضيف معه مراوح FrostBlade للحفاظ على انسيابية الهواء وتبريد الجهاز.

شاشة Acer Predator X25

تأتي شاشة آيسر الجديدة بقياس 24.5 بوصة بدقة 1920×1080 بكسل مع سرعة تحديث كبيرة جدًا تصل 360 هرتز، وذلك بفضل معالجات إنفيديا G-SYNC.

وتتميز الشاشة بقدرتها على التحكم بالألوان والإضاءة بشكل تلقائي وفقًا للإضاءة المحيطة في المكان بفضل تقنية LightSense.

وتضيف الشاشة تقنية ProxiSense التي تقوم بتذكير اللاعبين على أخذ استراحة من اللعب بعد فترة محددة يقومون بتحديها مسبقًا.

شاشات ألعاب Predator XB3

توفر سلسلة شاشات ألعاب Predator XB3 شاشة بقياس 31.5 بوصة، أخرى بقياس 27 بوصة، وثالثة بقياس 24.5 بوصة، وتدعم جميعها تقنية G-SYNC من إنفيديا مع سرعة تحديث تصل 240 هرتز ودقة تصل 4K.

تتمتع الشاشات بتقنية DisplayHDR التي تعطي بُعدًا مميزًا للصورة مع ألوان مميزة وعميقة، وتوفر زاوية لعب واسعة تصل إلى 178 درجة.

كذلك، تدعم الشاشات تقنية RGB LightSense من آيسر والتي تتيح للمستخدمين اختيار تأثيرات الإضاءة المناسبة مع عدة خيارات لتغير الألوان، السرعة، والوضوح. ما ينعكس بالإيجاب على راحة اللاعب.

المصدر:

Acer