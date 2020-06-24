التطبيقات المجانية قد تعاني بسبب iOS 14

زعمت صناعة الإعلانات أن شركة آبل تعرض صانعي التطبيقات للخطر من خلال إدخال ضوابط للخصوصية تحارب الإعلانات المستهدفة في أحدث إصدار من نظامها التشغيلي (iOS 14)، بحيث ستسبب الخطوة التي أعلنت عنها آبل حديثًا في حدوث انخفاض كبير في عدد التطبيقات المجانية الممولة من الإعلانات ضمن متجر (App Store).

وأوضحت (لي فرويند) Leigh Freund، الرئيسة التنفيذية لمجموعة (Network Advertising Initiative)، أن تحرك الشركة المصنعة لهواتف آيفون كان مدفوعًا بالمصالح المالية، قائلة: إن آبل تستفيد إذا فرضت المزيد من التطبيقات رسومًا على خدماتها.

ويتطلب الإصدار الجديد من نظام التشغيل (iOS 14) من المالكين الموافقة على طلب الوصول عندما يريد تطبيق ما استخدام معرف الجهاز، وهو رقم فريد يستخدم لتتبع آيفون عبر التطبيقات ومواقع الويب وتقديم الإعلانات بناءً على سجل التصفح.

ويتعين على التطبيقات طلب الوصول عند تثبيت التطبيق لأول مرة، بالطريقة نفسها التي يجب من خلالها الموافقة على وصول التطبيق إلى جهات الاتصال أو الموقع أو الصور.

ويؤثر هذا التغيير، الذي يمنح مستخدمي آيفون مزيدًا من التحكم في بياناتهم، على الشركات التي تبيع البيانات المستخدمة لربط الأجهزة بمعلومات تعريف أخرى، مثل عناوين البريد الإلكتروني.

وتوسع هذه الخطوة محاولة آبل لمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم، وتأتي بعد إدخال ميزات، مثل خوارزميات منع التتبع في متصفح الويب (سفاري) Safari.

وقالت آبل، التي جعلت من الخصوصية نقطة بيع رئيسية لأجهزتها: إنها ترحب بالتطبيقات التي تدعم الإعلانات، لكن يجب أن يكون المستخدمون على دراية إذا تم تتبعهم، موضحة أنها تعمل أيضًا على توسيع أداة للمطورين تسمح لها باستهداف الإعلانات بشكل أفضل دون معرفة هوية المستخدمين.

وأضافت الشركة أن قرارها بمطالبة التطبيقات بالحصول على موافقة للتتبع كان جزءًا من عملية استمرت لسنوات طويلة لتحسين الخصوصية عبر خدماتها وكانت قيد التطوير منذ بعض الوقت، ومع ذلك، ادعت فرويند أن المستهلكين سيخلقون صعوبات اقتصادية لمطوري التطبيقات الذين يعتمدون على الإعلانات.

وقالت: من المحتمل أن يتسبب هذا في انخفاض كبير في توافر التطبيقات، حيث أظهر المستهلكون تفضيلهم للمحتوى الرقمي المدعوم بالإعلانات، وخاصةً التطبيقات المجانية منخفضة التكلفة، التي تهيمن على سوق التطبيقات وتسمح بتحقيق ازدهار اقتصادي في مجال الأجهزة المحمولة.

وبحسب فرويند، فإن خطوة آبل الجديدة تؤدي إلى إضعاف نموذج الإيرادات المدعوم بالإعلان، الذي أدى إلى توفير الكثير من التطبيقات المجانية، وسيضطر مطورو التطبيقات إلى فرض رسوم على المستهلكين مقابل تطبيقاتهم، وكذلك المحتوى داخل التطبيق، لتعويض عائدات الإعلانات المفقودة.

المصدر : https://aitnews.com