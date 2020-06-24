أمازون تفكر في إضافة بث متلفز إلى خدمة Prime Video

تخطط شركة أمازون لتعزيز خدمة (Prime Video)، التي تشتهر في الغالب بعروض الفيديو بحسب الطلب، من خلال إضافة البث المتلفز المباشر، وذلك وفقًا لتقرير من موقع (Protocol) وقوائم الوظائف المتاحة للجمهور.

ولا تزال التفاصيل قليلة حول ما قد تنطوي عليه خدمات البث المتلفز المباشر الجديدة، وذلك بالرغم من أن الجهود تبدو في مراحلها الأولى.

وتقول إحدى الوظائف: إن أمازون تبحث عن شخص يمكنه إعادة تعريف كيفية مشاهدة العملاء لبث المحتوى المتلفز المباشر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وسيتم تكليف هذا الشخص أيضًا بتصميم تجربة العملاء الكاملة لكيفية اكتشاف العملاء ومشاهدة المحتوى المتلفز المباشر.

ويبدو أن فريق (Prime Video) يقوم أيضًا ببناء أنظمة قوائم مباشرة من الجيل التالي لتقديم أفضل تجربة متلفزة مباشرة لعملاء (Prime Video)، وذلك بحسب قائمة وظيفة أخرى.

وبحسب التقرير، فإن أمازون تسعى بنشاط لإبرام صفقات الترخيص للبرامج الحية والمباشرة.

ولن تكون هذه أول مرة تغزو فيها أمازون مجال البرامج الحية، إذ عرضت ألعاب NFL لكرة القدم على (Prime Video) و (Twitch) لبضع سنوات، وستواصل الشركتان شراكتهما بفضل التمديد الموقع في شهر أبريل.

وأعلنت أمازون الأسبوع الماضي أنها ستبدأ في بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز على (Twitch) اعتبارًا من 29 يونيو.

وتتطلع عملاقة التجارة الإلكترونية، بحسب قوائم الوظائف الأخيرة، إلى تحقيق طموحاتها فيما يتعلق بالبث المتلفز المباشر ونقلها إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير من خلال تقديم نوع من الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وحاولت شركات أخرى تقديم البث المتلفز المباشر بدرجات متفاوتة من النجاح، إذ تقدم يوتيوب حاليًا خدمة (YouTube TV)، التي تمنحك الوصول إلى العديد من قنوات البث، مقابل 49.99 دولارًا في الشهر، ولدى (Hulu) خدمة مماثلة تبدأ من 54.99 دولارًا في الشهر.

لكن كلتا هاتين الخدمتين اضطرتا إلى رفع الأسعار منذ الإطلاق، إذ ارتفع سعر خدمة (YouTube TV) في شهر أبريل 2019، بينما ارتفع سعر خدمة (Hulu) في شهر ديسمبر.

فيما أغلقت شركة سوني خدمة البث المتلفز المباشر (PlayStation Vue) في شهر يناير بعد تشغيلها منذ شهر مارس 2015، وقالت الشركة حينها: إن صناعة التلفاز المدفوع ذات القدرة التنافسية العالية مع المحتوى الباهظ الثمن كانت أبطأ في التغيير مما توقعنا.

المصدر : https://aitnews.com