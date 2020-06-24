البرازيل تعلق نظام واتساب الجديد للمدفوعات

أوقف البنك المركزي البرازيلي نظامًا تم إطلاقه حديثًا يسمح لمستخدمي خدمة رسائل واتساب من فيسبوك بإرسال الأموال عبر الدردشات ، وطلب من (فيزا) Visa و (ماستركارد) Mastercard وقف المدفوعات والتحويلات عبر النظام.

وقال البنك المركزي في بيان: إن نشر الخدمة دون تحليل سابق من قبل السلطة النقدية يمكن أن يضر بنظام المدفوعات البرازيلي في مجالات المنافسة والكفاءة وخصوصية البيانات.

وسمح النظام، الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي في عملية طرح على مستوى الدولة، للمستخدمين بتحويل الأموال إلى أفراد أو شركات محلية داخل الدردشة، وإرفاق المدفوعات كما لو كانت صورة أو فيديو.

ويشكل تحرك البنك المركزي أحدث انتكاسة في المدفوعات لفيسبوك، التي قلصت خططها لنظام مدفوعات عالمي يسمى (Libra) بعد مواجهة مقاومة شديدة من المنظمين.

ولدى واتساب أكثر من 120 مليون مستخدم في البرازيل، ثاني أكبر سوق لها بعد الهند، حيث كافحت أيضًا من أجل طرح نظام للمدفوعات.

وذكر بيان البنك المركزي البرازيلي أنه إذا لم تلتزم فيزا وماستركارد بالطلب، فستخضعان لغرامات وعقوبات إدارية.

وقال متحدث باسم واتساب: إن خدمة المراسلة ستواصل العمل مع الشركاء المحليين والبنك المركزي لتوفير المدفوعات الرقمية لمستخدميها في البرازيل باستخدام نموذج أعمال مفتوح أمام المزيد من المشاركين، الذي من شأنه معالجة مخاوف المنظمين.

وأصدر البنك المركزي لائحة تنص على أنه قد يتطلب من المشاركين في السوق الحصول على موافقة مسبقة للعمل في المدفوعات، وذلك قبل تعليق عمليات فيزا وماستركارد وواتساب.

وأطلقت واتساب خدماتها في البرازيل دون طلب تفويض من البنك المركزي، حيث كانت تعمل كوسيط بين المستهلكين والمؤسسات المالية.

ووصف بعض المراقبين قرار الهيئة التنظيمية بأنه رد فعل مبالغ فيه، بينما قال آخرون: إن واتساب تمثل خطرًا محتملاً على السوق والخصوصية.

وبدأت واتساب عملياتها في البرازيل بالشراكة مع شركة (Fintech Nubank) و (Banco do Brasil SA) و (Visa) و (Mastercard) و (Sicredi).

وفي انتكاسة منفصلة للمشروع، حظرت الوكالة البرازيلية لمكافحة الاحتكار (Cade) شراكة واتساب مع مشغل بطاقة الائتمان والخصم (Cielo) لمعالجة المدفوعات.

وتأتي خطوة البنك المركزي في الوقت الذي تستعد فيه الهيئة التنظيمية لإطلاق نظام الدفع الفوري الخاص بها في شهر نوفمبر، الذي يسمى (Pix).

وقال المتحدث باسم واتساب: إن الخدمة ملتزمة بالعمل مع البنك المركزي لدمج الأنظمة بمجرد توفر (Pix)، فيما قالت ماستركارد: إنها ستلتزم بحكم البنك المركزي وستواصل تطوير بيئة دفع مبتكرة.

المصدر : https://aitnews.com