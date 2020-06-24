فيسبوك تُنهي مبيعات نظارة Oculus Go للتركيز على النظارات الأقوى

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الثلاثاء أنها ستُنهي مبيعاتها من نظارة الواقع الافتراضي (أوكولوس جو) Oculus Go ذات المستوى المنخفض، وذلك بهدف التركيز على منتجات الواقع الافتراضي الأكثر تطورًا.

وقالت الشركة في تدوينة: “سننهي مبيعات نظارات (أوكولوس جو) خلال العام الحالي لنضاعف من تحسين عروضنا من نظارات (كوست) Quest و(ريفت) Rift”.

وكانت فيسبوك قد أطلقت نظارة (أوكولوس جو) في شهر أيار/ مايو 2018 بسعر يبدأ من 199 دولارًا أمريكيًا. وتمتاز نظارة الواقع الافتراضي بقدرتها على العمل بصورة مستقلة، إذ لا تحتاج إلى ربطها بحاسوب أو هاتف ذكي. ثم أطلقت فيسبوك في وقت لاحق نظارة (أوكولوس كوست) بسعر يبدأ من 399 دولارًا أمريكيًا ومواصفات أفضل، أما نظارة (أوكولوس ريفت إس) المتاحة بالسعر ذاته، فهي تحتاج إلى التوصيل بجهاز حاسوب للعمل.

وقالت الشركة أيضًا في تدوينتها: “أثبت نجاح (أوكولوس جو) أولاً أن عامل الشكل الشامل يمكنه تقديم تجارب غامرة للغاية”.

ومع أن فيسبوك لم تكشف عن مبيعاتها من نظارات الواقع الافتراضي، إلا أنها قالت في أرباح الربع الأول من 2020 التي أُعلن عنها في شهر نيسان/ أبريل الماضي: إن إيراداتها من أعمالها غير الإعلانية – التي تشمل نظارات (أوكولوس) – بلغت 297 مليون دولار أمريكي، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 80% مقارنة بالعام الماضي.

يُشار إلى أن قرار فيسبوك بإنهاء مبيعات نظارة (أوكولوس جو) جاء بعد يوم واحد فقط من الإعلان عن استحواذها على الاستديو المطور للعبة Lone Echo. وتعد هذه الصفقة هي الأحدث في سعي فيسبوك لتعزيز حضورها في سوق الواقع الافتراضي.

وقالت فيسبوك: إنها ستستمر بإرسال إصلاحات العيوب وتصحيحات الأمان لمستخدمي نظارة (أوكولوس جو) حتى عام 2022، لكنها لن تطلق أي ميزات جديدة لها بعد الآن. وستتوقف فيسبوك أيضًا عن قبول تطبيقات وتحديثات (أوكولوس جو) الجديدة بعد 4 كانون الأول/ ديسمبر 2020.

المصدر : https://aitnews.com