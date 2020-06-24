6 ميزات في منصة Xbox Series X تجعلها تتغلب على Palystation 5

قد يكون الطراز القادم من جهاز الألعاب (إكس بوكس سيرس إكس) (Xbox Series X) من أفضل الأجهزة المناسبة للعديد من اللاعبين، خاصةً إذا أعلنت شركة مايكروسوفت عن سعر مناسب عند إطلاقه خلال الفترة المقبلة.

وبغضّ النظر عن سعر الشراء إلا أن مايكروسوفت دائما تحرص على دعم منصتها بعدد من الميزات التي تجعلها تتفوق على منافستها (PlayStation) من شركة سوني.

إليك 6 ميزات في Xbox Series X تجعلها تتغلب على Palystation 5:

1- عروض الألعاب الحصرية:

تحتوي منصة الألعاب (Xbox Series X) على بعض الألعاب الحصرية التي لا تجدها في أي منصة ألعاب أخرى، مثل: Sea of ​​Thieves، و Forza Horizon 4، كما تتيح مايكروسوفت لمشتركي Xbox Game Pass الوصول إلى جميع الألعاب الحصرية بمجرد إطلاقها.

2- التوافق الكامل مع الطرز السابقة:

لن يدعم Xbox Series X المئات من ألعاب Xbox 360 وألعاب Xbox الأصلية عند الإطلاق فقط، بل سيعمل أيضًا على تحسينها بشكل كبير، حيث ألمحت مايكروسوفت بالفعل إلى كيفية استفادة الألعاب من قوة وحدة التحكم الجديدة الخاصة بها من خلال زيادة الإطارات، وإضافة خاصية HDR بأثر رجعي.

3- إمكانية استخدام ملحقات Xbox One الحالية:

إذا كانت لديك العديد من أذرع التحكم التابعة لجهاز Xbox One، فمن الجيد أن تعرف أن كل ملحق متوافق مع منصة الألعاب Xbox One سيعمل أيضًا على Xbox Series X وهذا يعني أنك لن تحتاج إلى شراء أذرع تحكم أخرى للعب.

4- إمكانية الحصول على إصدار جديد من الألعاب:

عندما تشتري لعبة مدعومة على منصة Xbox One، ستحصل عليها تلقائيًا في Xbox Series X، وهذا يعني أنك إذا اشتريت لعبة، مثل: Gears 5، أو قمت بتنزيلها كجزء من اشتراكك في خدمة Xbox Game Pass، فستتوفر على منصة الألعاب Xbox Series X إذا قمت بالتبديل.

وينطبق الشيء نفسه إذا كنت ترغب في لعب لعبة موجودة في Xbox Series X على جهاز Xbox One الخاص بك، حيث ستتعرف ميزة (Xbox Smart Delivery) بشكل تلقائي على اللعبة وتقدم لك النسخة الصحيحة في جهاز Xbox One.

5- متابعة التقدم على جهاز مختلف:

إذا اشتريت الإصدار الرقمي للعبة تدعم برنامج (Xbox Play Anywhere) فستمتلكها على كل من جهاز Xbox One والحاسوب الشخصي، حيث إنه يعتبر برنامج شراء مشترك يسمح للاعبين الذين يشترون الألعاب الرقمية بلعبها على كل من منصة الألعاب الخاصة بهم والحاسوب دون أي تكلفة إضافية.



كما يدعم برنامج (Xbox Play Anywhere) الحفظ المتبادل أيضًا، حتى تتمكن من نقل تقدمك إلى الحاسوب الشخصي أو منصة الألعاب، اعتمادًا على المكان الذي تريد اللعب فيه.

6- إمكانية اللعب عبر خدمة XCloud:

وعدت مايكروسوفت بدمج ألعاب خدمة البث السحابي (XCloud)، مع (Xbox Game Pass)، وهو أمر منطقي تمامًا، ومن غير المعروف كون الخدمة الجديدة ستؤثر على سعر الاشتراك في (Xbox Game Pass)، ولكن ممارسة الألعاب على أي جهاز، بغض النظر عن مكانك الجغرافي من خلال التخزين السحابي، سوف يمنح اللاعبين طريقة أخرى للاستمتاع بألعاب منصة مايكروسوفت بكل تأكيد.

المصدر : https://aitnews.com