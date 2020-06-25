3 ميزات مبهرة بنظام أندرويد 11 تم الكشف عنها مؤخرا

نظام أندرويد 11 صارة كنسخة متاحة للتحميل و التثبيت لكن ما يميزه هو الإضافات و التحسينات الفريدة و التي أتى بها حيت فيما سبق تطرقنا لموضوع بالمدونة سابقا حول المميزات التي جاء بها نظام الأندرويد 11 لكن فيما يلي من التدوينة سنشاركك بمميزات و تحسينات مبهرة تم اكتشافها بعد تثبيت النظام بشكل أساسي على أحد الهواتف و الغريب أنه لم يتم الإعلان عنها من طرف المطورين سابقا.

مميزات جديدة أتت مع نظام أندرويد 11

كسر حاجز 4 جيجابايت لتسجيل الفيديوهات بالدقة العالية ” 4K ”

في ما سبق من الإصدارات المطروحة لهواتف الأندرويد التي تدعم كاميرات تصوير ذات دقة عالية كان من الصعب تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K يتعدى حجم 4 GB و هذا يكون في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة, فكان هذا يشكل عائق للكثير من محبي التصوير الفوتوغرافي و كدى تصوير الأفلام بدقة كاميرا الهاتف لكن بالإصدار الأخير للأندرود 11 صارت هذه المسألة متجاوزة حيت يمكنك أن تقوم بتصوير فيديوهات ذات دقة و جودة عالية تصل إلى جودة 4K دون التفكير في مسلة الوقت و الحجم.



أندرويد 11 يحتوي على سلة مهملات مخفية

قد يعاني مستخدمو الهواتف الذكية من مسألة حذف ملف دون قصد حيث بالغلط يمكنك أن تقوم بحدف ملف و الأمر المؤسف أنه من الصعب إسترجاع ما ثم حذفه… لكن هذا لن يستمر على أنظمة الأندرويد الحديثة و نقصد أندرويد 11 حيث ستتمكن من تلقي رسالة تسألك ما إذا كنت تود حذف ملف و إرساله إلى سلة المحذوفات وكدى يمكنك إسترجاع المحذوفات أما عن طريقة الإسترجاع هذا سيتطلب تدوينة لوحدها.

تطوير تقنية الوصول الصوتي لفهم محتوى الشاشة بإستخدام الذكاء الاصطناعي

هذه النقطة بالتحديد ستكون ذات فائدة لدوي الاحتياجات الخاصة و دوي الإعاقات الجسدية, حيت سيسهل عليهم التعامل مع محتوى الشاشة دون أي جهد جسدي كذلك الأمر سيكون جيد بالنسبة لسائقين لتجنب حوادث السير… فسبق و طرح العديد من البرمجيات بخصوص هذا الجانب على شبكة الأنترنيت لكنها لم تحظى بمستوى تطوير جيد فأغلبها تتشنج خدمتها عند الاستخدام المطول, لكن بخصوص الخدمة التي ستأتي بنظام أندرويد 11 ستكون جد جيدة و متطورة حتى الاستجابة الصوتية ستكون سلسة و سريعة الإستجابة, و هذا راجع لتحسين الخاصية استنادا مما سبق من الأخطاء البرمجية لتطبيقات و برمجيات سابقة.



المصدر : https://www.th3professional.com