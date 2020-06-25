أخيرا.. معلومات جديدة عن OnePlus Z

منذ مدة و محبو العلامة التجارية للشركة الصينية ون بلس ينتظرون بفارغ الصبر أي إعلان رسمي أو تأكيد حول الطراز الجديد من هواتف شركة ون بلس و التي تقول المصادر أنه سيحمل إسم OnePlus Z، وقد كان ظهور المدير التنفيذي و رئيس الشركة في حوار صحفي مناسبة لتأكيد هذا الأمر.

و كان شركة ون بلس الصينية قد نجحت في وقت وجيز من إيجاد موطئ قدم لها مع شركات صناعات الهواتف الذكية الكبرى و ذات التاريخ الكبير، و عرفت هواتف ون بلس بالجودة، و خلال الشهور الماضية ظهرت تقارير حول الطراز الجديد من هواتف الشركة و التي ستحمل إسم OnePlus Z حسب هذه التقارير، و هو ما أكده رأس الشركة “Pete Lau” حيث قال أن ون وبلس تعتزم اقتراح التجربة الممتازة التي يتوقعها مستخدمو ون بلس لمجموعة جديدة من الهواتف الذكية ذات الأسعار المعقولة.



و يعيد هذا التصريح التقارير السابقة التي تحدثت عن الطراز الجديد من هواتف ون بلي و الذي سيحمل إسم OnePlus Z، و سيأتي بعدد من المواصفات على رأسها شاشة OLED بقياس 6,55 إنش ثم معالج Snapdragon 765 مدعوما بـ 6 جيغا كسعة لذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيغا كسعة للتخزين الداخلي مع بطارية بسعة 4300mAh، و ستكون قوة الهاتف في الكاميرا، حيث سيأتي بكاميرا ثلاثية في الواجهة الخلفية بدقة 64 و 16 و 2 ميغابيكسيل فيما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسيل و سيكون متوفرا في شهر يوليوز مقابل ثمن قد يصل إلى 293 أورو.

من جهته قال Pete Lau بأن الطراز الجديد من هوانف ون بلس سيكون متوفرا في البداية في الهند و أوروبا قبل أن يكون متاحا في أمريكا الشمالية.

المصدر : https://www.th3professional.com