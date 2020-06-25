ضربة موجعة لخدمة تحويل الأموال عبر واتس آب!

أطلق تطبيق الدردشة و التراسل الفوري واتس آب خلال بداية الأسبوع الماضي خدمته الجديدة على المنصة و الخاصة بإمكانية تحويل الأموال من و إلى المستخدمين على المنصة بكل سهولة و أمان، رغم أن الخدمة ما زالت محدودة إلى الآن، بحيث أنها متوفرة فقط على الأراضي البرازيلية، إلا أنها واجهت ضربة موجعة.

و كانت فيسبوك قد بدأت في تجريب ميزتها الجديدة للدفع عبر تطبيق واتس آب في دولة الهند خلال الفترة الماضية، لكنها هذه المرة أعلنت إطلاق ميزتها الجديدة، لكن فقط على مستوى دولة واحدة وهي دولة البرازيل، مفي انتظار أن تكون متوفرة في مناطق أخرى من العالم، و قد أصبح مستخدمو تطبيق الدردشة و التراسل الفوري واتس آب في البرازيل قادرين على تحويل و استلام الأموال على التطبيق عبر المنصة المالية لفيسبوك Facebook Pay.



لكن يبدو أن مخططات واتس آب و من ورائها الشركة الأم فيسبوك واجهت ضربة موجعة في دولة البرازيل، حيث تفيد آخر الأنباء القادمة من هناك أن السلطات البرازيلية قررت أمس رسميا تعليق الخدمة بهذه الميزة، حيث أشار البنك المركزي البرازيلي و هو السلطة العليا في البلاد فيما يتعلق بالشؤون المالية عن قراره لكل من Visa و MasterCard بتعليق خدمة واتس آب الجديدة.

و يقول البنك المركزي البرازيلي أن السبب في اتخاه هذا القرار هو الرغبة في الحفاظ على بيئة تنافسية مناسبة ، وضمان قابلية التشغيل البيني ، والسرعة ، والأمن ، والشفافية ، والطبيعة المفتوحة والاقتصادية لنظام الدفع.

المصدر : https://www.th3professional.com

