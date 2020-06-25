بالفيديو: إنستغرام تطلق Reels لمنافسة لتطبيق TikTok

منذ إنطلاق التطبيق الصيني TikTok في الساحة، نجح هذا الأخير في جلب اهتمام عشرات ملايين المستخدمين عبر العالم، و تحول في ظرف وجيز إلى تطبيق مهم خصوصا لدى فئة الشباب و المراهقين، و هو ما جعل الكثير من التطبيقات المنافسة تبحث عن طريقة لمواجهة مد TikTok.

و تقول المصادر أن إنستغرام أطلقت اختبارات جديدة في عدد من دول العالم على إضافة جديدة تحمل إسم Reels و ذلك لمنافسة تطبيق الفيديو الصيني TikTok، حيث ستكون الميزة الجديدة مدمجة في إنستغرام و بالضبط في الكاميرا، حيث أن هذا النوع من المحتوى سيكون قادرا على الظهور بشكل مباشر في الصفحة الرئيسية، و يمكن للمستخدمين الاطلاع عليه، كما أنه سيكون قابلا للمشاهدة على ركن Explorer.



و ستسمح ميزة Reels الجديدة للمستخدمين على إنستغرام بإنشاء نوع جديد من المحتوى يتعلق بكليبات قصيرة للفيديو تدوم كل واحدة منها مدة لا تتجاوز 15 ثانية، و يمكن إضافة عدد من الإضافات لهذه الفيديوهات القصيرة سواء تعلق الأمر بإضافات صوتية من موسيقى و غيرها بالإضافة إلى فلاتر مختلفة خصوصا القائمة على تقنية الواقع المعزز.

و حسب إنستغرام فإن ميزة Reels قيد الاختبار في عدد من دول العالم.

المصدر : https://www.th3professional.com