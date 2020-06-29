آبل تتيح للمطورين نقل إضافات كروم وفايرفوكس وإيدج بسهولة إلى سفاري

تكلمت شركة آبل كثيرًا عن تحديثات نظام تشغيل ماك macOS Big Sur الأخير وإعادة تصميمه مع الإضافات الكثيرة التي سيجلبها متصفح سفاري عليه، ويبدو أن هناك المزيد من التحديثات والإضافات التي لم تتكلم عنها الشركة وتمثل نقلة كبيرة مع المتصفح وأهمها إتاحة نقل إضافات كروم أو فايرفوكس أو إيدج بسهولة.

أضافت آبل تطبيقات واجهة برمجية للمطورين لنقل إضافاتهم ” WebExtensions API”، ما سيتيح للمطورين جلب عدد كبير من الإضافات إلى متصفح سفاري بكل سهولة.

وبحسب التحديث الجديد، لن يكون هناك حاجة لتعلم لغة برمجة سويفت الخاصة بآبل ولا حتى لغة برمجية أخرى، فنقل الإضافات سيتم بسلاسة من خلال جلب الإضافة المتوفرة على متصفحات فايروكس أو كروم أو حتى إيدج الجديد لسفاري ومن ثم سيتم تحويلها بسهولة من خلال محول إضافات طورته الشركة لتتوافق مع سفاري.

وبهذا التحديث، فإن المستخدمين سيتمكنون من البحث والحصول على إضافات متنوعة على سفاري تزيد من الخيارات المهمة، مثلما الحال مع فايرفوكس وكروم وإيدج.

من جهتها ستقوم آبل بتنبيه المستخدمين بما ستطلبه الإضافات من أذونات عند تثبيتها ليتسنى لهم الحفاظ على خصوصيتهم قبل تفعيلها، كما سيكون بإمكان المستخدمين تحديد المواقع التي يمكن للإضافات العمل عليها من غيرها، وكذلك الوقت الذي يمكن أن تعمل به الإضافات خلال اليوم الواحد.

بلا شك تُعد هذه الخطوة من آبل نقلة كبيرة مع متصفح سفاري الذي كان يعاني من نقص الإضافات لسنوات طويلة، والتي بدورها جعلت معظم المستخدمين يتنقلون بين متصفحات عديدة أبرزها كروم.

المصدر:

TechCrunch