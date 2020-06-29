أمازون تستحوذ على Zoox للسيارات الكهربائية ذاتية القيادة

استحوذت شركة أمازون على شركة Zoox المتخصصة بتطوير السيارات ذاتية القيادة بصفقة تقدر بأكثر من مليار دولار، وبعض المصادر ترجح أنها 1.2 مليار دولار.

ويعمل لدى Zoox ألف موظف وكانت تعمل على تطوير سيارة كهربائية وذاتية القيادة. ولو صحت قيمة الصفقة فإنها ستكون أقل من تقييمها السابق حيث بلغت قيمة الشركة 3.2 مليار دولار قبل عامين.

ويعتبر هذا أكبر استحواذ قامت به أمازون في قطاع السيارات ذاتية القيادة، وواحدة من أكبر استحواذاتها بشكل عام.

من الاستخدامات الممكنة لأمازون لهذه الشركة أن تساعدها بتطوير تقنيات التوصيل الآلي وهو ما قد تعتمد عليه بكثافة أكبر مستقبلاً.

بحيث لايكون هناك سائق بشري لقيادة وسيلة النقل والتوصيل، بل يتم الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والقيادة الحاسوبية.

ولدى أمازون عدة مشاريع في مجال التوصيل تستخدم فيها الطائرات بدون طيار والروبوت.

وكانت شركة Zoox قد عملت على تطوير سيارات ثنائية الاتجاه لا تحوي مقود ولا واجهات أمامية ولاخلفية ما يسمح لها بحرية حركة في الاتجاهين، ومن المتوقع البدء باختبارها هذا العام.

وسبق أن اختبرت Zoox تقنياتها للسيارات ذاتية القيادة مع سيارات جيب من تويوتا، لكنها توقفت مؤخراً بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووظفت Zoox العديد من المهندسين القادمين من شركات كبرى مثل تيسلا وآبل خلال الفترة السابقة.

يذكر أن أمازون سبق لها الاستثمار وتمويل شركة Aurora Innovation لتقنيات القيادة الآلية، أيضاً في شركة Rivian للسيارات الكهربائية.

المصدر:

The Financial Times