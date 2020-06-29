سفاري سيتيح تسجيل الدخول للمواقع عبر بصمة الأصبع أو الوجه

بدأ مفهوم توثيق الهوية بدون كلمات مرور يلقى اهتماماً متزايداً من الشركات التقنية، لكن التطبيق العملي له سيبدأ بقوة أكبر مع دخول آبل مع متصفح سفاري على الخط، بحيث يمكنك تسجيل الدخول لحساباتك في المواقع عبر بصمة الأصبع أو الوجه عبر هاتف آيفون وبدون الحاجة لكلمة مرور.

كانت آبل قد انضمت إلى تحالف FIDO لتوثيق هوية المستخدمين بسرعة في وقت سابق من العام الجاري. لكنها مع نسخة سفاري 14 ستدعم المعيار رسمياً.

هذا يعني أنك قريباً عبر متصفح سفاري سيمكنك استخدام Face ID أو Touch ID للدخول لحساباتك المختلفة في المواقع. كما يمكنك استخدام مفاتيح الحماية الفيزيائية الحقيقية التي تدعم معيار FIDO.

حالياً يمكنك الدخول إلى تطبيقات آيفون عبر هذه الطرق من توثيق الهوية من خلال ميزة keychain، لكن الجديد الآن دعمها للمواقع عبر متصفح سفاري.

ستتوفر هذه الميزة الجديدة مع إطلاق إصدار نظام التشغيل الأحدث iOS 14 في وقت لاحق من العام الجاري.

يذكر أن جوجل كانت قد دعمت تسجيل الدخول بدون كلمة مرور في متصفح كروم على أندرويد العام الماضي، كما تدعم معيار FIDO2 كل من موزيلا ومايكروسوفت عبر إيدج.

المصدر:

TheNextWeb