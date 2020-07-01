أوبر تقدم عرض للاستحواذ على خدمة توصيل الطعام Postmates

كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن شركة أوبر للنقل التشاركي قدمت عرضاً للاستحواذ على خدمة توصيل الطعام Postmates. وبحسب وول ستريت جورنال فإن العرض بلغت قيمته 2.6 مليار دولار ومن المتوقع الموافقة عليه وإتمام الصفقة بحلول نهاية الأسبوع القادم.

تراجعت عمليات أوبر في قطاع النقل التشاركي للركاب عالمياً بسبب أزمة كورونا مع بقاء المزيد من سكان العالم في منازلهم، لكن هذا أدى إلى تحسن عمليات نقل وتوصيل الطعام.

وكانت أوبر قد سرّحت أكثر من ربع موظفيها – أكثر من 3000 موظف- وتبحث الشركة على طرق جديدة لتعزيز ونمو خدمتها لتوصيل الطعام Uber Eats.

عروض الاستحواذ من أوبر لشركات نقل وتوصيل الطعام متكررة، سبق أن حاولت الاستحواذ على خدمة GrubHub، إلا أن الصفقة وصلت إلى نهاية مسدودة، واندمجت مع شركة Just Eat Takeaway الأوروبية بصفقة بلغت قيمتها 7.3 مليار دولار.

يذكر أن Postmates تلقت عروض وأجرت مفاوضات استحواذ مع عدة شركات متخصصة بمجال توصيل الطعام مثل DoorDash و GrubHub.

المصدر:

NY Times