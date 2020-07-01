جوجل تبدأ باختبار ميزة مشاركة الملفات بين هواتف أندرويد Nearby Share

ميزة مشاركة الملفات Nearby Share من جوجل الشبيهة بميزة AirDrop من آبل تبدأ مرحلة الاختبار على نظام تشغيل أندرويد.

تتحضر شركة جوجل لإطلاق ميزة جديدة على مستوى نظام التشغيل أندرويد بحيث تتيح للهواتف مشاركة الملفات بدون الحاجة لبرامج خارجية. ميزة Nearby Share هي البديل من أندرويد لميزة AirDrop من آبل.

تقول جوجل أنها بدأت باختبار الميزة على عينة من المستخدمين والهواتف العاملة بنظام تشغيل أندرويد، وستضيف المزيد من التفاصيل لاحقاً بعد انتهاء الاختبارات. تهدف جوجل لإتاحة الميزة على الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد 6 وما فوق، بالإضافة إلى منصات أخرى.

كانت قد ظهرت الميزة أيضاً مؤخراً في نظام التشغيل كروم بنسخته الأولية، ما يشير إلى أنها ستدعم حواسب كروم بوك أيضاً.

وتعمل ميزة Nearby Share على دعم نقل أي شيء تقريباً، كالملفات من صور وفيديوهات، وحتى الروابط والتغريدات!. بالطبع تم تصميم الميزة بحيث تمنع الإزعاج فيها، فلايمكنك إرسال أي ملف لأي شخص قريب منك، بل يجب أن يوافق على استلام الملف، كما أن هناك خيار إخفاء الظهور، كما هو الحال في النقل عبر خاصية بلوتوث.

يذكر أن الشركات المصنعة للهواتف الذكية لديها مزايا مشابهة تعمل على هواتفها فقط. ففي هواتف شركة سامسونج هناك خاصية Quick Share التي تتميز بأنها قادرة على الإرسال لخمسة هواتف معاً على دفعة واحدة.

المصدر:

Android Police