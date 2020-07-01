جوجل تعلن عن مؤتمر Hey Google للحديث عن أجهزة المنزل الذكي في 8 يوليو

مؤتمر جوجل “Hey Google” للحديث عن أجهزة المنزل الذكي يأتي افتراضيًا في 8 يوليو دون إلغاء مثلما حدث بمؤتمر المطورين.

بعد قرار شركة جوجل إلغاء مؤتمر المطورين I/O في شهر مارس بسبب تداعيات فيروس كورونا وقرارها عقد نسخة افتراضية للمؤتمر في مايو قبل إلغاءها بسبب الاضطرابات والمظاهرات التي اندلعت مؤخرًا في الولايات المتحدة الأمريكية وإطلاق نظام أندرويد 11 بدون مؤتمرات، أعلنت الشركة عن نيتها عقد مؤتمر “Hey Google” الافتراضي للحديث عن أجهزة المنزل الذكي وأحدث تقنيات المساعد الصوتي الخاص بها.

ومن المنتظر انعقاد مؤتمر جوجل في 8 يوليو القادم – بعد حوالي أسبوع من الآن، بقيادة مديرة أنظمة المنزل الذكي بالشركة.

وبهذا الخصوص، نشرت جوجل على موقعها الإلكتروني المخصص للحدث: “مرض كوفيد-19 جعل من الصعوبة بمكان للقائكم في مؤتمر المطورين العالمي I/O. وكذلك في المؤتمر المخصص لأجهزة المنزل الذكي، لكن فريقنا لا يريد تفويت الفرصة لمقابلتكم ما جعلنا نقرر عقد المؤتمر بشكل افتراضي.”

ترغب جوجل بالإعلان عن أحدث ما توصلت له من أجهزة وتقنيات يمكن ربطها بأجهزة المنزل الذكي وتعمل رفقة المساعد الصوتي.

وسيشهد المؤتمر حضور ممثلين من شركات عالمية مثل فيزيو، آيكيا، إل جي، فضلًا عن الشركة المتخصصة في إنترنت الأشياء، Tuya.

ويمكن للراغبين بحضور المؤتمر التسجيل بشكل مجاني عبر موقع الشركة هنا، وانتظار الحدث ومتابعته عبر قنوات البث الرسمية.

المصدر:

Google