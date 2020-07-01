جوجل تستحوذ على شركة النظارات الذكية الكندية North

تستمر جوجل في جهودها حول نظارات الواقع المعزز باستحواذها على شركة النظارات الذكية North مطورة Focals.

أعلنت شركة جوجل في بيان مقتضب على موقعها عن استحواذها على شركة النظارات الذكية الكندية North والمعروفة بتطوير نظارات Focals.

تأسست شركة North التي يقع مقرها في واترلو في كندا عام 2012 باسم Thalmic Labs، وكان الهدف من تأسيسها تطوير تقنيات مبتكرة تساعد الناس على تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا. وعملت في البداية على جهاز باسم Myo يتم ارتدائه على المعصم ويقوم بتحويل الإيماءات لأوامر حاسوبية بالاعتماد على حركة السيالات العصبية، قبل أن تنتقل للعمل على نظارات Focals تحت اسم جديد.

تتشابه نظارات Focals الذكية مع النظارات العادية في الشكل، لكنها تحتوي عدسات تحتوي شاشات هولوغرامية تجعلها أكثر ذكاءً.

تتيح تقنية الهولوغرام في النظارات إلى اسدال أشكال ثلاثية الأبعاد على ما يراه المستخدم أمامه لمساعدته على قياس وتحليل المشاهد. وتعتبر التقنية أشبه بما تقوم به جوجل على نظارات الواقع المعزز التي تطورها والتي توفر الكثير من الخيارات لمستخدميها، وسبق أن تم مشاهدتها مع شخصيات كثيرة وخاصة في الرياضة؛ بينهم مساعد مدرب أتلتيكو مدريد لمساعدته على تحليل أداء اللاعبين.

على الأغلب، ستستخدم جوجل تقنيات North في تطوير تقنيات جديدة لنظارات الواقع المعزز خاصة مع انضمام فريق الشركة الناشئة لها.

يُشار أن قيمة الصفقة لم يتم الإعلان عنها رسميًا، لكن The Globe and Mail كشف بأن تكلفة الاستحواذ 180$ مليون.

المصدر:

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