فيسبوك تفشل في استرضاء المعلنين لوقف المقاطعة

من المقرر أن تختفي إعلانات أكثر من 400 علامة تجارية، من ضمنها كوكا كولا وستاربكس، من فيسبوك اليوم الأربعاء، بعد فشل المحادثات لوقف المقاطعة بسبب خطاب الكراهية على الموقع.

وجندت جماعات الحقوق المدنية الأمريكية الشركات المتعددة الجنسيات للمساعدة في الضغط على عملاقة التواصل الاجتماعي لاتخاذ خطوات ملموسة لمنع خطاب الكراهية في أعقاب وفاة جورج فلويد.

واجتمع المسؤولون التنفيذيون في فيسبوك، بمن فيهم (كارولين إيفرسون) Carolyn Everson، نائبة الرئيس لحلول الأعمال العالمية و (نيل بوتس) Neil Potts، مدير السياسة العامة، مع المعلنين عشية المقاطعة المزمعة لشهر واحد.

وأشارت المصادر إلى ان المسؤولين التنفيذيين لم يقدموا تفاصيل جديدة حول كيفية التعامل مع خطاب الكراهية، وأشاروا مرة أخرى إلى البيانات الصحفية الأخيرة، مما أحبط المعلنين الذين يعتقدون أن هذه الخطط لا تصل إلى حد كاف.

وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في وكالة إعلانية رئيسية: “الأمور لا تتغير”، فيما قالت متحدثة باسم فيسبوك: “مارك زوكربيرج وافق على مقابلة منظمي المقاطعة، ونحن في انتظار ردكم، ونتطلع إلى الفرصة لمواصلة الحوار”.

وأوضحت المنصة في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها ستخضع ضوابطها المتعلقة بخطاب الكراهية للمراجعة، بالإضافة إلى خطط لتصنيف – لكن ليس إزالة – المحتوى الإخباري الجدير بالنشر من السياسيين والشخصيات العامة الأخرى الذي ينتهك معاييرها.

وقال ممثل وكالة إعلانات رقمية شارك في المحادثات: إن المسؤولين التنفيذيين في فيسبوك أشاروا مرارًا إلى المراجعة، دون تقديم تنازلات إضافية.

وتواصل المسؤولون التنفيذيون في فيسبوك مع الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وكبار مسؤولي التسويق لكبار المعلنين للتحدث معهم عن المقاطعة.

وقال مسؤول تنفيذي في وكالة إعلانية كبرى: إن المقاطعة ستكون اختبارًا للمعلنين حول كيفية الوصول إلى مليارات المستهلكين دون الاعتماد على أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم.

وترتبط الشركات التي تعرض الإعلانات من أجل الترويج لصورتها التجارية بدلاً من إجراء مبيعات مباشرة بشكل أقل بفيسبوك، وستبدأ الشركات التي انضمت إلى المقاطعة بتخطيط كيفية تحقيق الأهداف نفسها بدون فيسبوك.

ومن غير المرجح أن يكون للمقاطعة تأثير مالي كبير بالنسبة لفيسبوك، التي قالت في العام الماضي: إن أكبر 100 معلن يمثلون أقل من 20 في المئة من إجمالي إيرادات الإعلانات.

وتسببت المقاطعة حتى الآن بخسارة فيسبوك لما يصل إلى 56 مليار دولار من قيمتها السوقية.

المصدر : https://aitnews.com