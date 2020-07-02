تيسلا تتجاوز تويوتا لتصبح شركة السيارات الأعلى قيمة في العالم

أصبحت شركة (تيسلا) Tesla اليوم الأربعاء أعلى شركات صناعة السيارات قيمة في العالم، وذلك بعد أن تجاوزت القيمة السوقية لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية قيمة شركة (تويوتا) Toyota اليابانية للمرة الأولى.

وارتفعت قيمة أسهم تيسلا بنسبة 5% لتبلغ مستوًى قياسيًا عند 1,135 دولارًا أمريكيًا، مما رفع قيمة الشركة إلى نحو 206.5 مليار دولار أمريكي، مقارنةً بشركة تويوتا التي تُقدَّر قيمتها الحالية بنحو 202 مليار دولار أمريكي.

ويُعتقد أن هذا الإنجاز يُبرز الحماس الكبير للمستثمرين في الشركة التي يرأسها رائد الأعمال الشهير (إيلون ماسك)، والتي لم تحقق بعدُ ربحًا على أساس سنوي. وقد ارتفعت قيمة السهم الواحد للشركة بأكثر من الضعف خلال العام الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 170% بفضل زيادة عدد المستثمرين في شركة صناعة السيارات الكهربائية.

ومع أن تيسلا تمكنت من تجاوز تويوتا من حيث القيمة السوقية، إلا أن الفارق في الإنتاج الفعلي للسيارات مقارنةً بالشركة اليابانية لا يزال كبيرًا. فخلال الربع المنتهي في 31 آذار/ مارس 2020، قالت تيسلا: إنها أنتجت نحو 103,000 مركبة، في حين لا يقل عدد السيارات التي أنتجتها تويوتا خلال المدة ذاتها عن 2.4 مليون مركبة. وتشمل قائمة المركبات التي أنتجتها الشركة الأمريكية: Model S، و Model X، و Model 3، و Model Y.

وبالإضافة إلى ذلك، وعند النظر إلى قيمة المؤسسة لكل شركة، التي تتضمن الدين، فإن قيمة تويوتا البالغة 290 مليار دولار تتجاوز قيمة تيسلا التي تبلغ 252 مليار دولار، وذلك حسب بيانات FactSet حتى شهر آذار/ مارس الماضي.

يُشار إلى أن الإنجاز الجديد لتيسلا يأتي بعد نحو عشرة أيام من إعلان الرئيس التنفيذي للشركة ماسك: أن حدث الشركة المرتقب المسمى (يوم البطارية) Battery Day سيؤجل مرة أخرى.

وقال ماسك في تغريدة: إن (يوم البطارية) واجتماع المساهمين الذي كان مقررًا في 7 تموز/ يوليو المقبل – سيؤجلان، على أن يُعلن عن الموعد الجديد بعد الأسبوع الذي سيكون فيه يوم الاستقلال في الولايات المتحدة، والذي يصادف 4 تموز/ يوليو.

المصدر : https://aitnews.com/