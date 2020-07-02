ظهور الصور الواقعية الأولى لهاتف Galaxy Z Flip

في الوقت الذي من المنتظر فيه أن تكشف شركة سامسونغ عن مجموعة من هواتفها الذكية الجديدة و من بينها هاتفها القابل للطي Galaxy Z Flip، فإن هذا الأخير ظهر في صور واقعية جديدة بالإضافة إلى معلومات خاصة تهم المواصفات التنقنية التي سيأتي بها.

و لن يكون هاتف Galaxy Z Flip الهاتف الوحيد القابل للطي الذي ستكشف عنه الشركة في فعاليتها الجديدة و المنتظرة في أغسطس المقبل، بل إن سامسونغ ستكشف كذلك عن Galaxy Fold 2 بالإضافة طبعا إلى هاتف Galaxy Note 20 بطرازاته المختلفة، و قد ظهرت أولى الصور الواقعية و المعلومات الخاصة بهاتف Galaxy Z Flip.



و حسب المعلومات المتوفرة فإن هاتف سامسونغ القابل للطي قد نجح في الحصول على شهادة المصادقة من السلطات الوصية في الولايات المتحدة الأمريكية و هي FCC و كذلك في الصين و هي TENAA، و بالإضافة إلى الصور الجديدة لهذا الهاتف فإن المعلومات تشير إلى أنه سيدعم تقنية الاتصالات من الجيل الخامس 5G.



كما سيأتي Galaxy Z Flip بشاشة AMOLED بقياس 6.7 إنش مع شاشة ثانوية بقياس 1,05 إنش، ثم معالج +Snapdragon 865 بتردد 3,09 جيغاهيرتز مدعوما بـ 8 جيغا كسعة لذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيغا للتخزين الداخلي بالإضافة إلى بطاريتين بسعة 2700mAh و 704mAh و كاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 12 ميغابيكسيل لكل منهما.

المصدر : https://www.th3professional.com