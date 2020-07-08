Facebook Messenger يُظهر أولى العلامات على دعم التكامل مع WhatsApp

نحن نعلم أن الفيسبوك تخطط في النهاية لدمج WhatsApp في تطبيقات الفيسبوك الأخرى. وفقا لتقرير من WABetaInfo، إكتشف المهندس العكسي @Alex193a دليلاً على ذلك في أحدث إصدار من Facebook Messenger. توضح القائمة أدناه ذكر للعبارة ” whats-app “.

قد يكون هذا مؤشرًا مسبقًا على العملية الطويلة التي سيتم فيها دمج مستخدمي Facebook Messenger و WhatsApp. يتمثل الإختلاف الرئيسي بين المنصتين في أن WhatsApp يخزن معلومات الدردشة على الجهاز بالإضافة إلى التشفير الكامل وتجربة الإستخدام الخالية من الإعلانات. هذا هو السبب في أنه يُسمح بإستخدام WhatsApp على جهاز واحد فقط.

تشير الأدلة إلى إنشاء جداول في قاعدة بيانات محلية على Facebook Messenger، وهو أمر ضروري لإدارة الرسائل والخدمات. هناك أيضًا إشارات إلى عناصر أخرى من شأنها أن تسمح لـ Facebook Messenger بفهم مستخدمي WhatsApp المحظورين، وعرض الإشعارات من WhatsApp، وتفاصيل إستلام المحادثة.

لم يتم مشاركة محتوى الرسالة مع خوادم الفيسبوك. وبالتالي، سيحتاج تطبيق Facebook Messenger إلى دمج بروتوكول جديد من أجل الدردشة المتبادلة بين Facebook Messenger و WhatsApp. من غير المعروف ما إذا كانت الفيسبوك ستقوم بتحميل قاعدة البيانات المحلية هذه لمزامنتها عبر الأجهزة، فمن خصائص Facebook Messenger أنه يمكنك إرسال وإستقبال المحادثات من أجهزة متعددة في وقت واحد.

نطلب من الجميع التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة، لأن مطوري التطبيقات عرضة لتغيير خططهم في المستقبل.

المصدر : https://www.electrony.net