إنستاجرام تطلق ميزة التعليقات المثبتة لجميع المستخدمين

أعلنت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام اليوم الثلاثاء عن إتاحة ميزة التعليقات المُثبَّتة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وذلك بعد الإعلان عنها قبل بضعة أسابيع.

وكانت إنستاجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – قد أعلنت عن ميزة التعليقات المثبتة في 12 أيار/ مايو الماضي. وهي تسمح للمستخدمين بثبيت ثلاثة تعليقات لأي منشور، لتبقى تلك التعليقات المثبتة ظاهرة في الأعلى دائمًا. وهي مصممة للسماح لكاتب المنشور بالتحكم في الهدف من المنشور من خلال إبراز التعليقات الإيجابية، والإشراف على التعليقات السلبية والمسيئة التي تظهر عادةً بين التعليقات الأخرى.

يُشار إلى أن إنستاجرام بدأت باختبار ميزة التعليقات المثبتة قبل نحو شهرين، وذلك بالتزامن مع إطلاق أداة الحذف الجماعي للتعليقات. والآن يمكن للمستخدمين تثبيت التعليقات من خلال التمرير شمالًا للكشف عن خيارات الإبلاغ، والحذف، والرد. والآن يظهر في أقصى شمال الخيارات الثلاثة، خيار جديد للتثبيت بشكل دبوس.

ومن بين الميزات، التي أُعلن عنها في شهر أيار/ مايو إمكانية حظر العديد من الحسابات التي تنشر تلك التعليقات السلبية معًا. وللتخلص من مشكلة الإشارة في إنستاجرام، قالت الخدمة وقتئذ: إنها ستسمح للمستخدمين بتحديد الحسابات التي يمكنها الإشارة إليهم في المنشورات، ويشمل ذلك، اختيار: جميع الناس، أو الحسابات المُتابَعة، أو لا أحد. هذا، وتشمل الميزة الجديدة تقييد الإشارة إلى المستخدمين في التعليقات، والتسميات التوضيحية، والقصص.

يُشار إلى أن إطلاق ميزة التعليقات المثبتة يأتي بعد أيام من بدء إنستاجرام باختبار ميزة تسمح لمستخدميها برؤية المزيد من القصص معًا. وفي الاختبار، سيرى المستخدمون مبدئيًا صفين من القصص بدلًا من الصف الوحيد الحالي أعلى الشاشة، وذلك عند فتح تطبيق إنستاجرام، ولكن سيكون هناك زر أسفل الصفين، وبالنقر عليه ستُرى جميع القصص في صفحة واحدة تملأ الشاشة.

المصدر : https://aitnews.com