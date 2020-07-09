لينكدإن تتيح تحميل مقاطع صوتية لإخبار الأشخاص بكيفية نطق اسمك

أضافت منصة لينكدإن ميزة جديدة إلى ملفات تعريف المستخدمين؛ تتيح للمستخدم خيار تسجيل مقاطع صوتية مدتها 10 ثوانٍ للسماح للمستخدمين الآخرين بمعرفة كيفية نطق أسمائهم.

لا يمكن إضافة التسجيلات إلا عبر تطبيقات منصة لينكدإن للجوّال على نظامي أندرويد وiOS، لكن يمكن تشغيلها عبر كل من الهاتف المحمول وسطح المكتب، ولإضافة تسجيل، يجب عليك التوجه إلى ملف التعريف الخاص بك باستخدام تطبيق لينكدإن في الهاتف الذكي، ثم النقر فوق (عرض الملف الشخصي) ثم (تحرير)، ثم النقر على الخيار الذي يقول: تسجيل نطق الاسم (Record name pronunciation). كما يمكن لمستخدمي آيفون وأندرويد الاطلاع على التعليمات خطوة بخطوة هنا.

هذه الميزة بسيطة جدًا، لكنها من المزايا المرحّب بها في منصة لينكدإن المهنية، حيث تم تصميمها لتقليل الأخطاء المحرِجة أو غير المهنية عند التحدث إلى جهات الاتصال للمرة الأولى، وهذا أمر في غاية الأهمية، خاصةً عندما تكون الاجتماعات وجهاً لوجه محدودة، ومعظمها تتم عبر الإنترنت، والجدير بالذكر هنا أن شركة فيسبوك قدمت خيارًا مشابهًا مع النطق الرقمي لسنوات.

قال (Joseph Akoni)، مدير المنتج في لينكدإن الذي ساعد في تطوير هذه الميزة، لصحيفة وول ستريت جورنال: “الجميع، بما فيهم أنا، يرتكبون أخطاء عند نطق أسماء أشخاص آخرين، لقد واجهت هذا شخصيًا مع اسمي الأوسط، فهناك فرصة بنسبة 99 في المئة لئَلّا ينطقه شخصٌ ما بشكل صحيح في المحاولة الأولى”.

أبلغ المستخدمون عن رؤية بعض الاختبارات لهذه الميزة، لكن منصة لينكدإن قالت في منشور على مدونتها هذا الأسبوع: إنها ستقوم بطرح هذه الميزة الآن لجميع المستخدمين البالغ عددهم 690 مليونًا هذا الشهر.

ومع ذلك، فإن أحد الأسئلة التي تدعو إليها الميزة، هل سيسيء بعض المستخدمين استخدامَ القدرة على تسجيل مقطع صوتي مدته 10 ثوانٍ من اختيارهم في ملفهم الشخصي أم لا؟

المصدر : https://aitnews.com