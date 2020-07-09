هل من الآمن استخدام ميزة إدارة كلمات المرور المدمجة في المتصفح؟

تدعم جميع متصفحات الإنترنت ميزة مدمجة لإدارة كلمات المرور وتنظيمها، حيث يمكنك تتبع كلمات المرور التي تستخدمها في المواقع المختلفة وإدارتها بسهولة، وعادةً ما تعمل الميزة بشكل افتراضي، وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون لديك مجموعة كبيرة من كلمات المرور المحفوظة في حسابك في خدمة التخزين السحابي جنبًا إلى جنب مع الإشارات المرجعية وإعدادات المتصفح الافتراضي.

فهل من الآمن استخدام ميزة إدارة كلمات المرور المجانية المدمجة في متصفح الويب؟

سابقًا، كان خبراء الأمن الرقمي يحذرون من خطورة حفظ كلمات المرور التي تستخدمها في المواقع المختلفة في متصفح الويب، ولكن الآن أصبحت أدوات إدارة كلمات المرور التي تأتي مدمجة في المتصفحات تقدم ميزات أقوى بكثير، مثل:

إمكانية الوصول إلى جميع كلمات المرور الخاصة بك من أي جهاز تستخدمه، حيث تعمل هذه الميزة على حفظ بيانات تسجيل الدخول الخاصة بك، ومزامنتها، ومن ثم عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى المتصفح من جهاز جديد ستجد جميع كلمات المرور الخاصة بحساباتك متاحة بالفعل.

جميع أدوات كلمات المرور المدمجة في المتصفحات لا تتطلب أي نوع من أنواع الاشتراك، وهي متاحة للاستخدام بشكل مجاني تمامًا.

تعمل على تأمين بياناتك المحفوظة بميزات التشفير نفسها، والمصادقة الثنائية التي تستخدمها مع بريدك الإلكتروني، وخدمات التخزين السحابي وغيرها.

ولكن هل يمكن الاعتماد على هذه الأداة المدمجة في المتصفح بدلًا من تطبيقات الجهات الخارجية؟

يعتبر العيب الأكثر وضوحًا في أدوات كلمات المرور المدمجة في المتصفحات، هو أنها لا تعمل مع المتصفحات البديلة، وهذا يعني أنك إذا قمت بالتبديل بشكل روتيني بين المتصفحات في أجهزة مختلفة، فلن يمكنك الوصول إلى كلمات المرور التي كنت تستخدمها في المتصفح القديم.



كما أن المشكلة الكبرى هي أن أدوات إدارة كلمات المرور المجانية المدمجة في المتصفح لديها مجموعة ميزات محدودة لا يمكنها التنافس مع التطبيقات المدفوعة، حيث نجد أن جميعها تقدم ميزات مثل: تنبيهك في حالة كانت كلمة المرور الخاصة بك معرضة للخطر بسبب خرق للبيانات في موقع ما، بالإضافة إلى دعم الملء التلقائي لعناوين البريد الإلكتروني وأرقام بطاقات الائتمان في المواقع التي تزورها.



لكنها في الوقت نفسه لا تقدم ميزات أمان قوية، على سبيل المثال: نجد أن أي أداة لإدارة كلمات المرور تعمل على إنشاء كلمات مرور قوية وعشوائية، يمكنك إنشاؤها لاستخدامها عند تسجيل الدخول إلى موقع جديد، أو عند تغير بيانات تسجيل الدخول في موقع تستخدمه بالفعل، ولكنها في الوقت نفسه لا تُوفر القدرة على تخصيص كلمات المرور هذه عن طريق اختيار طول معين، أو السماح بالرموز أو عدم السماح بها، وغير ذلك من المميزات الأخرى، بعكس تطبيقات الجهات الخارجية.

بالإضافة إلى عدم القدرة على مشاركة كلمات المرور حتى يتمكن أي فرد من العائلة من الوصول إلى خدمة الاشتراك، أو تقديم طلب عبر الإنترنت باستخدام الحساب نفسه.

الخلاصة:



إذا كنت تتصفح الويب بصورة عادية وتستخدم المتصفح نفسه في كل جهاز، يمكنك الاعتماد على أداة إدارة كلمات المرور المدمجة في المتصفح؛ للحفاظ على كلمات المرور الخاصة بك وتنظيمها ومزامنتها، عدا ذلك يجب عليك استخدام أحد تطبيقات إدارة كلمات المرور المدفوعة للحصول على المزيد من الحماية والأمان، خاصة للحسابات البنكية وحسابات العمل.

المصدر : https://aitnews.com

