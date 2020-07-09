كوالكوم تكشف عن سنابدراجون 865 بلس وأسوس ولينوفو أول مستخدميه

معالج كوالكوم سنابدراجون 865 بلس (Snapdragon 865+) يأتي بتحديثات جديدة وشركتي أسوس و لينوفو تتبناه قبل الجميع.

كشفت شركة أشباه الموّصلات العملاقة كوالكوم عن أحدث معالجاتها اليوم، سنابدراجون 865 بلس ، والذي يستهدف الفئة الراقية من الهواتف الذكية ويوفر دعماً لشبكات الجيل الخامس مع استهلاك أقل للبطارية وقدرة أداء أعلى حسب ما صرحت الشركة.

وفي نفس السياق أعلنت شركة أسوس بأن هاتف الألعاب القادم من الشركة ROG Phone 3 سيأتي مدعوماً بمعالج سنابداحون 865 بلس كما أن لينوفو هي الأخرى ستدعم هاتف الألعاب في علامتها التجارية Legion بنفس المعالج كما صرحت.

الترقيات التي ستأتي مع المعالج الجديد ستوفر أداءً أعلى وتحسن من تجربة اللعب في ظل تركيز الشركة على هذا الجانب مع زيادة سرعة تردد معالج الرسومات بنسبة 10% عن النسحة السابقة.

مع كون نسخة بلس من المعالج ستأتي بحزمة الشركة الكاملة من الميزات المخصصة للألعاب وعلى رأسها تقنية HDR وسلاسة اللعب حيث تعد الشركة بتجربة ألعاب مشابهة بدقتها وكفائتها لتلك التي توفرها أجهزة ألعاب الحاسوب المكتبية.

وعلى سياق الأجهزة التي ستأتي بدعم من المعالج الجديدة قالت كوالكوم أن التضمين التجاري للمعالج والإعلان عن الهواتف التي ستحمله سيكون في الربع الثالث من العام الجاري، حيث من المتوقع أن تحمله شريحة واسعة الهواتف الذكية حينها كما سبق وحدث مع نسخة 865 العام الماضي.

المصدر:

Engadget