شاومي تطلق سلسلة لابتوبات RedmiBook بمعالجات إنتل الجيل العاشر

أطلقت شركة شاومي جهازي لابتوب من سلسلة RedmiBook في الصين، حيث جاء الجهازان بأحدث المواصفات من العتاد ودعم معالجات شركة إنتل من الجيل العاشر.

يحمل كلا الجهازان _ RedmiBook 16 و RedmiBook 14 II _ مواصفات عتاد متشابهة مع اختلاف بسيط ظاهر من التسمية وهو يتعلق بحجم الشاشات فالأول بشاشة 16 بوصة والثاني شاشته تأتي بقياس 14 بوصة وكلتاهما بدعم دقة FHD.

RedmiBook 16

هذا اللابتوب بأتي مع خياران في المواصفات الأول بمعالج إنتل من الجيل العاشر Core i5 وذاكرة وصول عشوائي “رام” 16 جيجا بايت وذاكرة تخزين SSD سعة 512 جيجا بايت فيما يبلغ سعره 4,999 يوان صيني أي ما يقارب 713 دولار أمريكي.

النسحة الثانية من هذا الجهاز تأتي مع معالج Core i7 إنتل الجيل العاشر طبعاً وذاكرة رام 16 جيجا بايت وذاكرة SSD سعة 512 جيجا بايت وبسعر 5,699 يوان صيني أي ما يعادل 814 دولار أمريكي.

RedmiBook 14 II

هو اللابتوب الثاني من السلسلة ويأتي أيضاً بعدة خيارات الأول منها معالج Core i5 وذاكرة “رام” 8/ 16جيجا بايت وذاكرة تخزين SSD سعة 512 جيجا بايت ويسعر 4,999/4,699 يوان صيني أي ما يقارب 713/670 دولار أمريكي على التوالي.

الخيار الثاني بمعالج إنتل الجيل العاشر Core i7 بنفس خيارات الرام ووحدة تخزين SSD مع سعر أعلى يبلغ 813/ 770 دولار أمريكي حسب الترقيات المضافة.

التوفر في السوق

سيتم توفير النسختين في 15 يونيو الجاري في الصين بخيارين من الألوان الأسود والرمادي حسب ما كشفت الشركة ولا تفاصيل حول إمكانية إطلاقها في دول أخرى حول العالم.

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المصدر:

gadget360