صفحة PlayStation 5 الترويجية في أمازون تؤكد على موعد إطلاق الجهاز في نهاية العام

انطلقت الصفحات الترويجية لجهاز ألعاب سوني القادم PlayStation 5 على كلاً من موقع أمازون وFlipkart في الهند، حيث أكدت الصفحات الترويجية على خطط الشركة لإطلاق جهاز الألعاب للأسواق في نهاية 2020.

كشفت شركة سوني رسمياً خلال الشهر الماضي عن جهاز الألعاب الجديد PlayStation 5، ولقد بدأت سوني مؤخراً في إطلاق الحملات الترويجية إستعداداً لتوفير الجهاز الجديد في الأسواق.

نشرت صفحة PlayStation 5 الترويجية في كلاً من موقع أمازون وFlipkart إعلانات تشويقية تكشف عن الإكسسوارات المقدمة من سوني مع جهاز الألعاب الجديد، إلا أن الإعلانات الترويجية لم تقدم تفاصيل عن مستوى التسعير لجهاز PS5، كما أكدت على موعد إطلاق الجهاز قبل نهاية هذا العام، ومن المتوقع أن يتوفر في الأسواق في نوفمبر.

وتكشف الصفحة الترويجية عن الإصدارين الرقمي والإلكتروني من جهاز ألعاب سوني PlayStation 5، لذا من المتوقع أن يتوفر كلا الإصدارين في السوق الهندي.

أيضاً يظهر في الصفحة الترويجية وحدة التحكم عند بعد DualSense الجديدة لجهاز PS5، مع عدد 4 من الإكسسوارات الأخرى المقدمة مع PS5، من بينها سماعة PULSE 3D اللاسلكية، ووحدة تحكم عن بعد، وقاعدة شحن DualSense إلى جانب كاميرة HD.

كما تستعرض الصفحة الترويجية بعض من الألعاب المقدمة لجهاز ألعاب PlayStation 5، والتي تشمل Marvel’s Spider-Man، وHorizon Forbidden West، ولعبة Gran Turismo 7، وDemon’s Souls، وRatchet & Clank: Rift Apart، وأيضاً ألعاب Sackboy A Big Adventure، وDestruction AllStars، وReturnal.

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