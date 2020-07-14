Skydio X2 .. طائرة بدون طيار قابلة للطي

تدخل (Skydio)، وهي شركة ناشئة تصنع طائرات بدون طيار مستقلة تطير ذاتيًا مع القليل من التدخل البشري، سوق الطائرات بدون طيار التجارية من خلال نموذجها الجديد (Skydio X2).

وتُعد (Skydio X2) بمثابة أول جهاز غير استهلاكي من (Skydio)، ويتم تسويقه للوكالات الحكومية والجيش والمنظمات الأخرى التي تتطلب مراقبة جوية باستخدام الكاميرا الحرارية المدمجة العاملة بالأشعة تحت الحمراء.

ودخلت الشركة الناشئة السوق لأول مرة منذ أكثر من عامين بقليل مع (Skydio R1)، التي كانت عبارة عن طائرة بدون طيار مستقلة.

وتميزت (Skydio R1) بتجنب العقبات الاصطناعية، كما أنها مدعومة بالذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار والميزات البرمجية التي سمحت لها بالتحليق بسهولة عبر البيئات المعقدة في الهواء الطلق أثناء تتبع الأهداف.

ويتمتع النموذج الجديد (Skydio X2) بأذرع قابلة للطي، وذلك بعد أن كافحت الشركة لجعل قدرات الطيران المستقلة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل مع الطائرات بدون طيار التي يمكن طيها لجعلها أصغر حجمًا.

وتحتوي الطائرة الجديدة على وضع الطيران الليلي العامل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، إلى جانب إمكانية الطيران في الظلام باستخدام الضوء المرئي وإضاءة الأشعة تحت الحمراء.

وتأتي الطائرة مع وحدة تحكم كاملة الحجم مزودة بشاشة تعمل باللمس، وعمر بطارية يبلغ 36 دقيقة من وقت الطيران، وهي تتميز بكاميرا حرارية بدقة 320×256 بكسل، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل.

ويمكن لطائرة (Skydio X2) التقاط صور بزاوية 180 درجة، مما يجعلها قادرة على فحص الجسور والإنشاءات العلوية الأخرى من منظور مختلف عما تقدمه العديد من الطائرات بدون طيار.

وهناك أيضًا بعض ميزات البرامج الجديدة، مثل وضع (superzoom) بزاوية 360 درجة للتكبير في جميع الاتجاهات، ووضع دقة جديد يتيح للطيارين قيادة الطائرة في بيئات أكثر صعوبة دون خوف من أن الميزات المستقلة قد تتداخل مع الضوابط اليدوية.

ومن المفترض أن تطلق الشركة نسختين من الطائرة في وقت لاحق من هذا العام، الأولى تسمى (X2D)، وهي مصممة بشكل صريح للجيش الأمريكي، بحيث تمثل حلًا للجيش لأداء مهام الاستطلاع والبحث والإنقاذ والدوريات الأمنية، بينما تسمى الثانية (X2E)، وهي مخصصة للمؤسسات والمستجيبين الأوائل والوكالات المدنية.

المصدر https://aitnews.com