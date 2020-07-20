مكتب التحقيقات الفيدرالي يستخدم بيانات شركة سفر للمراقبة

أفادت مجلة فوربس أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يستخدم معلومات من شركة (Sabre)، أكبر مالك لبيانات السفر في العالم، لإجراء مراقبة حول العالم.

وبحسب ما ورد طلب المسؤولون من الشركة التجسس بنشاط على الأهداف، حتى عندما يكونون في خضم السفر.

ولا يتعين على مكتب التحقيقات الفيدرالي بالضرورة الاعتماد على قواعد بيانات التجسس أو سجلات الهاتف لجمع كميات هائلة من المعلومات حول المشتبه بهم، وذلك لأن بإمكانه طلب المساعدة من شركة سفر.

وطلب مكتب التحقيقات الفيدرالي في شهر ديسمبر 2019 من شركة (Sabre) بيانات التتبع في الوقت الحقيقي لمدة ستة أشهر للهارب الهندي (ديبانشو خير) Deepanshu Kher.

وكان مطلوبًا من الشركة تقديم أوامر السفر أو معاملات أو حجوزات الهارب الهندي، الذي تم القبض عليه في شهر يناير 2020 ووضع تحت الإقامة الجبرية.

ويشتبه مكتب التحقيقات الفيدرالي في أنه (ديبانشو خير) مرتبط بعمليات اختراق لأجهزة الحواسيب، وكانت الوكالة الفيدرالية تواجه صعوبة في العثور عليه.

كما تم استخدام بيانات السفر للقبض على أشخاص، مثل مشغل موقع الاحتيال عبر البطاقات المزعوم (أليكسي بوركوف) Alexei Burkov.

ويستخدم مكتب التحقيقات الفيدرالي شركة السفر للمساعدة في مراقبة المشتبه بهم المحتملين، حيث تُعد (SABER) بمثابة شركة تكنولوجيا بيانات السفر الكبرى في العالم، مع المليارات من السجلات لمليارات المسافرين.

وتأسست شركة (SABER)، الواقع مقرها في تكساس، في عام 1964 لمساعدة الخطوط الجوية الأمريكية على تبسيط نظامها القديم لحفظ السجلات.

وتوسعت الشركة إلى حجوزات الفنادق واستئجار السيارات، وتتعامل (SABER) حاليًا ما يزيد عن 260 مليار دولار من أموال السفر كل عام بصفتها واحدًا من ثلاثة أنظمة توزيع عالمية رئيسية (GDS) في الصناعة، إلى جانب (Amadeus) و (Travelport).

ولدى الشركة مجموعة كبيرة من المعلومات ذات القيمة غير العادية – خاصةً لكيان مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وكان لشركة (SABER) دور كبير في مساعدة المسؤولين على تعقب الجناة الذين استخدموا شركات الطيران لارتكاب الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001.

وقالت (جلوريا جيفارا) Gloria Guevara، الرئيسة التنفيذية السابقة للنشاط التجاري لشركة (Sabre) في المكسيك، والرئيسة التنفيذية للمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC): لقد بنوا قواعد بيانات ضخمة.

وأضافت “يمكنهم أن يخبركوا من أين أتى المسافر والرحلة التي كان على متنها، وأين يجلس، وتحافظ (SABER) على هذه السجلات”.

ويمكن للوكالة الفيدرالية استخدام (SABER) من أجل الحصول على مجموعة واحدة من السجلات لكل معاملة تتعلق بالسفر.

المصدر : https://aitnews.com