تطبيق الصحة من سامسونج يزيل تتبع الوزن والطعام

أزالت شركة سامسونج بعض الميزات الأساسية من تطبيق الصحة المسمى (Samsung Health)، الذي يمثل المنصة الصحية للشركة المرتبط بأجهزتها المحمولة وحتى أجهزة التلفاز الذكية.

ويمكن لتطبيق الصحة سحب البيانات من ساعة سامسونج الذكية أو جهاز اللياقة البدنية ليقدم للمستخدم نظرة شاملة عن تقدمه.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا إدخال البيانات يدويًا في التطبيق لتتبع التمرين ومعدل ضربات القلب والإجهاد والنوم والمزيد.

ويوفر تطبيق الصحة من سامسونج (Samsung Health) المخصص لتتبع اللياقة البدنية الكثير من الميزات الإضافية عند مقارنته بالحلول المماثلة من الشركات المصنعة الأخرى.

وإلى جانب ميزة تتبع عدد الخطوات المعتادة واللياقة البدنية، فإن التطبيق يساعدك على مراقبة معدل ضربات القلب، ومراقبة النوم، وتتبع الوزن، وتناول السعرات الحرارية، واستهلاك الكافيين يوميًا.

ومع ذلك، فإن سامسونج تتخلى عن تتبع الوزن والكافيين والطعام (السعرات الحرارية) في التطبيق من خلال تحديث قادم.

وأرسلت عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية إشعارًا بانتهاء الخدمة في ألمانيا، وهو الإشعار الذي سيصل بلا شك إلى باقي المستخدمين في مناطق أخرى أيضًا.

وينص الإشعار على أن ميزات تتبع الوزن والسعرات الحرارية والكافيين لن تكون متاحة في الإصدارات الجديدة من تطبيق الصحة.

وسيتم إجراء هذا التغيير بدءًا من النسخة 6.11 المخصصة للهاتف المحمول والنسخة 4.1 المخصصة للساعة الذكية.

وبمجرد طرح التحديث، لن يتمكن مستخدمو (Samsung Health) من الوصول إلى هذه البيانات عبر التطبيق ولن تتمكن وجوه الساعة التي عرضت هذه البيانات من القيام بذلك مرة أخرى.

ويكشف إشعار نهاية الخدمة أيضًا أن الأدوات لتتبع هذه البيانات لن تكون قادرة على مزامنة هذا المحتوى مع تطبيق الصحة بعد طرح النسخة الحديثة.

وفي حال كنت تستخدم هذه الميزات مع ساعة (Galaxy Watch) أو (Galaxy Fit)، فستحصل على خيار مؤقت لحفظ البيانات التي تم جمعها بعد التحديث، ويجب التأكد من حفظ البيانات بمجرد طرح التحديث، لأنه سيتم حذفها بعد وقت معين.

ومن المقرر أن تبدأ سامسونج بطرح التطبيق المحدث الذي يفتقر إلى هذه الميزات هذا الشهر لهواتفها الذكية والأجهزة القابلة للارتداء.

وفي ظل افتقار التطبيق إلى هذه الميزات، فإن (Samsung Health) يبتعد عن كونه منصة متكاملة للصحة واللياقة البدنية..

المصدر : https://aitnews.com