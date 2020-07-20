أفضل تطبيقات أندرويد و iOS لهذا الأسبوع

قائمة هذا الأسبوع من تطبيقات أندرويد و iOS ستتضمن عددًا كبيرًا من تطبيقات الإنتاجية الرائعة جدًا، حيث يتوفر معظمها مجانًا ولا تأتي مع عمليات شراء مزعجة داخل التطبيق أو تذكيرات مستمرة للترقية.

من ألعاب الجوال إلى تطبيقات الإنتاجية وتطبيقات تخصيص الواجهة، إليك قائمة بتطبيقات أندرويد و iOS التي أثارت إعجابنا في هذا الأسبوع.

Aurel:

آخر تحديث للتطبيق: 12 يوليو 2020.

الحجم الفعلي: 25 ميجابايت.

إصدارات نظام التشغيل: (أندرويد 5.0) و (iOS 8.0) أو أحدث.

السعر: مجانًا بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق.

هو تطبيق تتبع عاطفي يأتي مع مجموعة مزايا قياسية إلى حد ما، باستثناء حقيقة واحدة معينة، إنه مجاني تمامًا ولا يأتي مع أي نوع من الإعلانات المنبثقة المزعجة أو يطالبك بإجراء عمليات شراء داخل التطبيق.

يتيح التطبيق إنشاء مذكرات يومية عن طريق ربط المشاعر التي تم تعيينها من خلال مجموعة من 5 رموز تعبيرية، من الأكثر حزنًا إلى الأسعد.

لكن مع وجود 5 رموز تعبيرية فقط للاختيار من بينها لوصف حالتك المزاجية الخاصة، من الآمن أن نقول: إن هذا ليس نطاقًا عاطفيًا واسعًا للغاية للعمل معه، ويقوم التطبيق أيضًا بتقييم جميع الرموز التعبيرية التي قمت بتعيينها لكل إدخال للمذكرات الفردية في شكل مخطط تم إنشاؤه بواسطة الحاسب.

الجانب السلبي الوحيد لهذا التطبيق أنه يتم تخزين جميع البيانات على الخادم، وسيتم توجيه هذه البيانات من خلال منصة (Google Cloud).

يمكنك تنزيل تطبيق (Aurel) بشكل مجاني من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

Hellfire:

آخر تحديث: 30 يونيو 2020.

الحجم الفعلي: 100 ميجابايت.

إصدارات نظام التشغيل: أندرويد 7.0 و (iOS 13.0) أو الأعلى.

السعر: مجانًا بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق.

هي لعبة تم إصدارها في نهاية يونيو 2020 ولم يلاحظها أحد، إنها لعبة (FPS) متعددة اللاعبين وأسلوبها مستوحى من الألعاب القديمة مثل (Quake) أو (Unreal Tournament).

في لعبة (Hellfire)، أنت موجود في ساحة تضم 2 أو 4 أو 6 لاعبين، كما أن وضع (Deathmatch) هو الوضع المفضل للعب هنا، حيث يفوز اللاعب الأكثر مهارة.

يمكنك تنزيل اللعبة مجانًا من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

Twobird:

آخر تحديث: 1 يوليو 2020.

الحجم الفعلي: 50 ميجابايت.

إصدارات نظام التشغيل: أندرويد 5.0 و (iOS 12.0) أو الأعلى.

السعر: مجانًا بدون إعلانات أو عمليات شراء داخل التطبيق.

(Twobird) هو تطبيق إنتاجي يعتمد على حسابك في جيميل ويوفر مزايا التعاون مع جهات اتصالك، كما يمكنك إدارة رسائل البريد الإلكتروني وإنشاء ملاحظات وإرسالها إلى جهات اتصالك، ثم تحريرها كمجموعة، وتعيين المهام وإنشاء تذكيرات مرفقة بملاحظة، وما إلى ذلك، أما الواجهة فهي مزدحمة بعض الشيء ولكن التطبيق سلس، وإذا كنت معتادًا على استخدام أدوات (G-Suite) فلا ينبغي أن تكون الواجهة مربكة.

يمكنك تنزيل تطبيق (Twobird) مجانًا من متجر جوجل بلاي أو آب ستور.

المصدر : https://aitnews.com