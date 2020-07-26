الحكومة الأمريكية تؤجل استجواب رؤساء كبرى شركات التقنية إلى الأربعاء

أجّلت لجنة فرعية بمجلس النواب الأمريكي جلسة استماع في الكونجرس، حول منافسة السوق الرقمية التي تضم الرؤساء التنفيذيين لأربع من كبرى شركات التقنية الأمريكية، إلى يوم الأربعاء.

وكان من المقرر أن يَمْثُل الرؤساء التنفيذيون لكل من فيسبوك، وأمازون، وجوجل، وآبل يوم الاثنين أمام اللجنة الفرعية لمكافحة الاحتكار التابعة لمجلس النواب. ولكن جلسة الاستماع أُجِّلت بسبب تنفيذ تقليد (النعش المكشوف) الذي سيكون لهذا العام للممثل الراحل (جون لويس)، الذي يُعدّ رمز حركة الحقوق المدنية.

وورد في إعلان اللجنة الفرعية الصادر اليوم السبت أن الجلسة ستُعقد يوم الأربعاء، وأن الشهود والأعضاء يمكن أن يحضروا شخصيًا أو افتراضيًا. وذكر الإعلان أن جميع الرؤساء التنفيذيين لشركات التقنية الأربع، وهم: (جيف بيزوس) من أمازون، و(تيم كوك) من آبل، و(سوندار بيتشاي) من جوجل، و(مارك زوكربيرج) من فيسبوك سيحضرون شخصيًا.

وتحقق اللجنة الفرعية للجنة القضائية بمجلس النواب بقيادة الديمقراطيين في كون الشركات تسعى بنشاط لإيذاء وإزالة المنافسين الأصغر.

وقال رئيس اللجنة القضائية (جيرولد نادلر)، ورئيس اللجنة الفرعية (ديفيد سيسلين)، في بيان مشترك: “بالنظر إلى الدور المركزي الذي تلعبه هذه الشركات في حياة الشعب الأمريكي، فمن الأهمية بمكان أن مديريها التنفيذيين قادمون”.

ويُتوقع من الرؤساء التنفيذيين أن يتجاهلوا الانتقادات الموجهة لاستخدامهم لقوة السوق لإلحاق الضرر بالمنافسين، من خلال القول: إنهم أنفسهم يواجهون المنافسة، ومن خلال فضح المزاعم بأنهم مهيمنون.

المصدر : https://aitnews.com