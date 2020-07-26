تسريب يكشف عن موعد الإعلان عن آيفون 12 من آبل

كشف أحد حسابات موقع تويتر المتخصصة في نشر تسريبات شركة آبل عن موعد الإعلان عن الجيل القادم من هواتف آيفون، بالإضافة إلى منتجات أخرى سيُعلن عنها خلال الحدث ذاته.

وذكر حساب iHacktu Pro أن آبل تعتزم عقد حدث Apple Special Events في 8 أيلول/ سبتمبر المقبل عبر الإنترنت، وأضاف أن الحدث سيشهد الإعلان عن منتجات جديدة من هواتف آيفون، وساعة آبل الذكية، ومنصة الشحن اللاسلكي (أير باور) AirPower، وحواسيب آيباد اللوحية.

وأضاف الحساب أن الشركة تعتزم الإعلان في موعد لاحق هو 27 تشرين الأول/ أكتوبر القادم عن إصدار جديد من حواسيب آيباد برو اللوحية، وحواسيب ماك بوك، وماك برو محمولة جديدة مع المعالج (آبل سيليكون) Apple Silicon الذي تستغني الشركة به عن معالجات شركة إنتل، بالإضافة إلى مشروع النظارة (آبل جلاس) Apple Glass.

ومع أنه ليس هناك تأكيد رسمي من آبل، إلا أن التواريخ المذكورة في التسريب تتماشى مع ما حدث العام الماضي، إذ أعلنت الشركة عن هواتف آيفون 11 في 10 أيلول/ سبتمبر الماضي الذي كان يوم الثلاثاء، وسيوافق 8 أيلول/ سبتمبر 2020 يوم الثلاثاء أيضًا.

يُشار إلى أن التسريب الجديد يأتي بالتزامن مع بدء شركة (فكسكون) Foxconn التي تتعاقد معها شركة آبل بإنتاج هواتف آيفون 11 في مصنعها القريب من مدينة تشيناي الهندية، وذلك وفق ما أفاد موقع (تك كرنش) TechCrunch عن مصدر مطلع.

وذكر الموقع أنه قد تم بالفعل شحن مجموعة صغيرة من هواتف آيفون 11 المصنعة محليًا إلى متاجر البيع بالتجزئة، ولكن عائد الإنتاج محدود حاليًا، وذلك حسبما قال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية الأمر. وقال أيضًا: إنه لدى شركة آبل عامةً طموحات لزيادة جهودها في الإنتاج المحلي في الهند.

ويُعتقد أن الإنتاج المحلي لهواتف آيفون 11 الحالية يوضح التزام آبل الإضافي تجاه الهند التي تعد السوق الثانية، من حيث الكبر، للهواتف الذكية في العالم، حيث تستكشف طرقًا لتقليل اعتمادها على الصين، التي تنتج الغالبية العظمى من هواتف آيفون في الوقت الراهن.

المصدر : https://aitnews.com