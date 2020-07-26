خلل في إنستاجرام يُظهر مؤشر الكاميرا في iOS 14

أفاد عدد من مستخدمي تطبيق إنستاجرام بوجود سلوك غير متوقع في الإصدار التجريبي الحالي من نظام iOS 14 من شركة آبل، يُظهر السلوك لهم مؤشر (الكاميرا قيد التشغيل) باللون الأخضر أثناء استخدام التطبيق، وذلك حين تصفح الخلاصات، مع أنهم لا يتلقطون أي صورة أو مقطع فيديو.

وقال متحدث باسم إنستاجرام في رسالة بالبريد الإلكتروني لموقع (ذا فيرج) The Verge: إن السلوك كان خللًا وإنه أُصلح. ومع أن تشغيل (وضع الإنشاء) Create Mode من كاميرا إنستاجرام قد يُطلق مؤشر الكاميرا، إلا أن الخلل جعل مجرد التمرير في الخلاصة يُشغِّله أيضًا.

وذكر المتحدث أيضًا: “لا نصل إلى الكاميرا إلا عندما تطلب أنت منا ذلك، كما عند التمرير من الخلاصة إلى الكاميرا. ولقد اكتشفنا وجود خطأ في نظام التشغيل iOS 14 Beta نعمل على إصلاحه، وهو يعرض لبعض الأشخاص أنهم يستخدمون الكاميرا عندما لا يستخدمونها”. وأضاف: “لا نصل إلى الكاميرا في تلك الحالات، ولا يُسجَّل أي محتوى”.

ويُعتقد أن هذا السلوك يندرج تحت إشعارات المستخدم الجديدة في نظام iOS 14، التي تُنبِّه المستخدمين إلى سلوكيات التطبيقات، مثل: النسخ إلى الحافظة. وقد اكتُشف أن العديد من تطبيقات iOS، مثل: تيك توك، ولينكدإن، وريديت، تصل إلى محتوى حافظة المستخدمين، إذ يظهر إشعار للمستخدمين في حال رصد النظام أن أحد التطبيقات الخارجية يحاول الوصول إلى حافظة الجهاز.

يُشار إلى أن مشكلة مشابهة حدثت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي مع تطبيق فيسبوك – الشركة المالكة لإنستاجرام – في نظام iOS أيضًا، وقد قالت الشركة وقتئذ: إن ما حدث مع بعض مستخدمي تطبيقها على هواتف آيفون من تشغيل الكاميرا سرًا أثناء تصفح صفحة (آخر الأخبار)، قد يكون بسبب خلل، نافيةً أن تكون المسألة مسألة تجسس عليهم.

وحذّر أحد مستخدمي فيسبوك على هواتف آيفون وقتئذ من أن الشركة تستخدم سرًا كاميرا الهاتف أثناء تصفح التطبيق، ونشر مقطع فيديو يثبت ما اكتشفه. وقال (جوشوا مادوكس) Joshua Maddux في تغريدة له على موقع تويتر: “وجدت مشكلة خصوصية وأمان من فيسبوك. حين يكون التطبيق مفتوحًا، فإنه يستخدم الكاميرا بنشاط. لقد وجدت ثغرة في التطبيق تسمح لك برؤية الكاميرا وهي تعمل في الخلفية أثناء تصفح آخر الأخبار. لاحظ أن الكاميرا تُظهر السجادة”.

المصدر : https://aitnews.com