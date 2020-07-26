كيفية تسريع أداء حاسوب ماك القديم أثناء تصفح الويب

عندما يكون لديك حاسوب ماك قديم، وبدأت تشعر أنه أصبح بطيئًا نوعًا ما عند تصفح الويب، فقد تفكر عادةً في إضافة المزيد من ذاكرة الوصول العشوائي للحصول على المزيد من السرعة، ولكن هذا قد يكون صعبًا للمستخدم العادي، حيث لا تسمح العديد من طُرز حواسيب ماك بترقية مكوناتها الداخلية بسهولة، وقد لا تكون خطوة ضرورية أيضًا.

ومن ثم سنجد أنه في بعض الحالات يمكن الحل في تسريع حاسوب ماك من خلال التبديل إلى متصفح ويب مختلف، خاصة إذا كنت تستخدم متصفح (جوجل كروم) Google Chrome كمتصفح رئيسي في حاسوب ماك.

كيف يمكنك تسريع أداء حاسوب ماك القديم أثناء تصفح الويب؟

يعد متصفح (جوجل كروم) متصفح الويب الأكثر شيوعًا لدى المستخدمين، وبالرغم من الميزات العديدة التي يقدمها والتكامل مع خدمات جوجل الأخرى، إلا أن المتصفح يُعرف أيضا بكونه يؤثر بشدة على موارد الحاسوب مما يُساهم في بطء كبير في أدائه.

حيث يستهلك متصفح (جوجل كروم) الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي، خاصة إذا كان لديك أكثر من علامة تبويب مفتوحة، كما يمكنه استنزاف البطارية إذا كنت تستخدم المتصفح في حاسوب ماك بوك المحمول، وهذا لا يؤدي فقط إلى البطء في تصفح الويب أو استنزاف البطارية، بل ستجد أيضا أن تطبيقات حاسوب ماك ستعمل بشكل أبطأ إذا كان المتصفح يعمل في الخلفية.

وبالرغم من أن جوجل تقرُّ بكل هذا، وبدأت في الفترة الأخيرة في اختبار التغييرات التي تأمل في تحسين كفاءة متصفح (جوجل كروم) في حواسيب ماك، ومع ذلك حتى تصل هذه التغييرات، يجب عليك التفكير في استخدام متصفح آخر يساعدك في تسريع أداء حاسوب ماك، ولكن ما هو المتصفح الذي يجب عليك التبديل إليه واستخدامه كمتصفح رئيسي؟

من الواضح أن متصفح (سفاري) Safari الذي يأتي مدمجًا في نظام التشغيل (ماك أوإس) MacOS سيكون هو خيارك الأول، حيث يتميز المتصفح بأنه مصمم خصوصًا لحواسيب ماك، لذلك ستجد أنه يميل إلى أن يكون أسرع وأكثر كفاءة من أي متصفح؛ آخر مما سيساهم بشكل ملحوظ في تسريع أداء حاسوب ماك القديم.



كما يمكنك التبديل بسهولة أيضا إلى متصفح (سفاري) من خلال استيراد جميع الإشارات المرجعية وكلمات المرور من متصفح (جوجل كروم) حتى لا تضطر إلى إعداد كل شيء من البداية، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

افتح متصفح (سفاري) في حاسوب ماك.

اضغط على علامة التبويب (ملف) File في أعلى الجهة اليسرى من الشاشة، ثم اختر (استيراد من) Import From.

في النافذة التي تظهر لك، حدد متصفح (جوجل كروم) Google Chrome، ثم حدد العناصر التي تريد استيرادها، مثل: (الإشارات المرجعية) Bookmarks وسجل التصفح وكلمات المرور.

اضغط على خيار (استيراد) Import، ثم قم بإدخال كلمة المرور الخاصة بحاسوب ماك إذا طُلب منك.

بمجرد الانتهاء، يمكنك استخدام متصفح (سفاري) مع جميع إشاراتك المرجعية وكلمات المرور الموجودة في متصفح (جوجل كروم) بسهولة.

هل يمكن استخدام متصفحات أخرى في حاسوب ماك؟

نعم، يمكنك استخدام أي متصفح ويب آخر في حاسوب ماك، مثل: Edge أو Firefox أو Opera أو Brave أو Vivaldi وجميعها تسمح باستيراد بياناتك من متصفح (جوجل كروم)، ويمكنها أن تعمل بشكل أفضل أيضًا في حاسوب ماك.

ويعتبر متصفح (أوبرا) Opera على وجه الخصوص، من أقوى الخيارات، حيث يأتي بأداة حماية مدمجة من البرامج الضارة، وميزة رائعة تسمح بضغط صفحات الويب للحصول على أوقات تحميل أسرع، ومن ثَمّ سيساهم في تسريع حاسوب ماك؛ مما يجعله خيارًا رائعًا لحواسيب ماك القديمة.

وتذكر، بغض النظر عن المتصفح الذي تختاره لا تنسَ حذف متصفح (جوجل كروم) نهائيًا من حاسوب ماك بعد التبديل، حيث يقوم المتصفح بالعمل في الخلفية حتى عندما لا تستخدمه؛ مما سيبطئ حاسوب ماك الخاص بك.

المصدر : https://aitnews.com