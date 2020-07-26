3 أسباب جعلت فيسبوك تقرر إنهاء تطبيق Hobbi فجأة

أطلقت شركة فيسبوك خلال شهر فبراير الماضي تطبيق (هوبي) Hobbi للأجهزة المحمولة الذي يتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو المصممة لتوثيق المشاريع الشخصية والهوايات، حيث بدا أول الأمر أنه تطبيق ينافس منصة (بنترست) Pinterest المتخصصة في نشر الصور.

ومع ذلك، فقد أنهت شركة فيسبوك التطبيق في مرحلته التجريبية في بداية هذا الشهر، بعد مضي خمسة أشهر فقط على إطلاقه، في أسرع عملية إنهاء لتطبيق تقوم بها الشركة حتى الآن، فلماذا أنهت فيسبوك عمل التطبيق، وماذا يعني هذا لمنصة (Pinterest)؟

فيما يلي 3 أسباب جعلت فيسبوك توقف عمل تطبيق Hobbi فجأة:

لم تكن محاولة فيسبوك استنساخ منصة مشابهة لشبكة (Pinterest) مفاجأة للكثيرين، بعد النجاح الكبير الذي شهدته منصة (Pinterest)، حيث نمت أعداد المستخدمين النشطين شهريًا في المنصة بنسبة 26% على أساس سنوي ليبلغ 367 مليونًا في الربع الأخير من عام 2019، كما ارتفع إجمالي الإيرادات المالية بنسبة 35%، مما يشير إلى أنه لا يزال هناك مجال كبير للمنصة لتنمو في المستقبل، ولكن لماذا أوقفت فيسبوك التطبيق بهذه السرعة؟

1- تطبيق Hobbi هو مشروع تجريبي في الأصل:

طور التطبيق فريق اختبار المنتجات الجديدة (NPE) في فيسبوك، الذي بدأ نشاطه العام الماضي لإنشاء تطبيقات تجريبية، حيث ذكرت فيسبوك في منشور على مدونتها: “أن هدف هذا الفريق في الأساس هو اختبار الأفكار بسرعة من خلال إنشاء تطبيقات صغيرة ومركّزة من أجل معرفة كون الناس يجدون ميزات معينة مفيدة أو جذابة”.

وأضافت: “هذه التطبيقات ستتغير بسرعة كبيرة، وسيتم إغلاقها في أي لحظة إذا وُجِدت غيرَ مفيدة للناس، مع توقع العديد من حالات الفشل في هذه التطبيقات التي تُطور بشكل دائم”.

لهذا لم تجد فيسبوك أي حرج في إنهاء عمل تطبيق (Hobbi) بعد مرور هذه الفترة القصيرة، بعد أن ظهر لها أن منافسة منصة (Pinterest) ليست بتلك السهولة، والجدير بالذكر أن التطبيق، وفي الأشهر القليلة التي أُتيح فيها عبر متجر التطبيقات بالولايات المتحدة، حصل على 7,000 تنزيل فقط.

2- منصة Pinterest لديها الريادة بالفعل:

منصة (Pinterest) موجودة منذ 10 سنوات، خلال هذه الفترة اكتسبت قاعدة كبيرة من المستخدمين الذين أرادوا منصة لمشاركة الهوايات والاهتمامات والأفكار بدلاً من الصور والمشاركات الشخصية.

ومن ثم أصبحت منصة (Pinterest) تتميز عن فيسبوك وباقي منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، كما أصبحت المنصة المفضلة لعرض إعلانات السفر وصور الديكور المنزلي والأزياء، وأقنعت العديد من الشركات بالإعلان فيها أو تحميل كتالوجاتها بالكامل في منصتها.

لكن نجد أن تطبيق (Hobbi) لم يتمكن من الحصول على موطئ قدم في هذا السوق؛ لأن المستخدمين ربطوا بالفعل مشاركة صورهم بمنصة (Pinterest)، وأصبح معظم أصدقائهم ومتابعيهم والعلامات التجارية المفضلة لديهم بالفعل موجودين في المنصة.

3- فيسبوك لديها إنستاجرام للمنافسة:

أدرج القائمون على منصة (Pinterest) تطبيق إنستاجرام كمنافس رئيسي أثناء تسجيل الاكتتاب العام الماضي، حيث أشاروا إلى أن تطبيق إنستاجرام عرض منشورات قابلة للتسوق، وسمح للمستخدمين بإنشاء مجموعات عن طريق وضع إشارة مرجعية على الصور، وحفظها في طريقة مشابهة لما تقدمه منصة Pinterest من ميزات.

ومع ذلك، أظهر استطلاع رأي أُجري في بداية عام 2019 أن 10% فقط من مستخدمي إنستاجرام استخدموا التطبيق للعثور على المنتجات وشراءها، مقارنةً بنحو 48% من مستخدمي Pinterest.

وهذا ما جعل من الصعب على تطبيق (Hobbi) التنافس مع منصة (Pinterest)، وبدلًا من ذلك يمكن لشركة فيسبوك أن تضيف ميزات أخرى لمنصة (إنستاجرام)، التي لديها أكثر من مليار مستخدم، تشبه تلك الموجودة في منصة (Pinterest) للمنافسة بدلًا من إطلاق تطبيقات أخرى قائمة بذاتها.

ماذا يعني إنهاء تطبيق Hobbi لمنصة Pinterest؟

نظرًا إلى عادة فيسبوك في استنساخ التطبيقات بشكل كامل أو جزء من وظائفها، فإن الكثير من المحللين ذكروا أن إطلاق تطبيق (Hobbi) هو بمثابة (تصويت بالثقة) لمنصة (Pinterest) بدلاً من تهديدها بشكل مباشر، والآن مع قيام فيسبوك بإنهاء عمل التطبيق بهذه السرعة، فهو دليل على أن منصة (Pinterest) لديها الفرصة للنمو على المدى الطويل في سوق تطبيقات التواصل الاجتماعي المزدحم.

المصدر : https://aitnews.com