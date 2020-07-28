تشير الأنباء إلى أن حواسيب ويندوز قد تحصل على معالجات (Exynos) جديدة من سامسونج، حيث تعكف عملاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية على تطوير هذه المجموعة من الرقاقات.

وبالرغم من التأخيرات التي تواجه الجيل التالي من معالجات (Exynos)، لكن يبدو أن معالج (ARM) الجديد يعتمد على (Exynos 1000)، ويمكن أن يُطلق عليه اسم (Exynos 1).

وقد تحصل حواسيب ويندوز على مجموعة الشرائح المستندة إلى (Exynos 1000) المبنية باستخدام تقنية التصنيع 5 نانومتر من سامسونج، كما يمكن أن تستخدم وحدة المعالجة المركزية نواة (ARM Cortex-X1)، التي تم الإعلان عنها حديثًا.

وكشفت شركة (ARM) النقاب حديثًا عن نواة وحدة المعالجة المركزية الجديدة، ووعدت بزيادة الأداء بنسبة 30 في المئة مقارنةً بنوى A77 القديمة.

وليس من الواضح في الوقت الحالي الشوط الذي قطعته سامسونج في تطوير هذه الشرائح المشاع عنها المخصصة لأجهزة حواسيب ويندوز.

وبحسب ما ورد قامت الشركة أيضًا بتطوير نسخة خاصة لأجهزة الحاسب من معالج (Exynos 990)، لكن العملاقة الكورية الجنوبية ليست واثقة بما فيه الكفاية بهذا المعالج.

وفي حال نجحت الشركة في إطلاق معالج (Exynos) لأجهزة حواسيب ويندوز، فيمكن لهذا المعالج أن يظهر لأول مرة مع جهاز حاسب محمول قليل السماكة وخفيف الوزن يشبه (Galaxy Book S) يعمل بنظام ويندوز 10.

وتبيع كوالكوم حاليًا المعالجات المستندة إلى (ARM) لأجهزة الحاسب التي تعمل بنظام ويندوز، من ضمن هذه المعالجات (Snapdragon 8cx) و (Snapdragon 8c) و (Snapdragon 7c).

وتردد في الماضي أن سامسونج تطور مجموعة شرائح مخصصة لشركة جوجل، وأنه يمكن استخدامها في الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.

ودخلت سامسونج العام الماضي في شراكة مع شركة (AMD) لجلب معالج رسومات (Radeon) إلى شرائح الهاتف المحمول.

وتعرّضت سامسونج لانتقادات بسبب الأداء الضعيف نسبيًا لمعالجات (Exynos)، وأظهرت الاختبارات المختلفة أن أداء جهاز (Galaxy S20) بمعالج (Exynos 990) سيئ مقارنةً بالمعالجات المنافسة من آبل وكوالكوم.

وبدأ المشجعون عريضة عبر الإنترنت للطلب من الشركة التبديل إلى معالجات (Snapdragon) من كوالكوم، ومع ذلك، لا تخطط الشركة للتخلي عن تشكيلة معالجاتها.

وتحاول الشركة الكورية الجنوبية توسيع وجود معالجات (Exynos)، حيث أبرم قسم أشباه الموصلات في الشركة صفقة مع شركة فيفو (Vivo) للحصول على معالجات (Exynos).

وأطلقت الشركة الصينية العديد من الهواتف الذكية مع معالجات (Exynos 980) و (Exynos 880).

المصدر : https://aitnews.com