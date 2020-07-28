جوجل تُمدّد نظام العمل من المنزل حتى يونيو 2021

قالت شركة جوجل اليوم الاثنين: إنها ستمدد نظامها الحالي الذي فرضته عليها جائحة الفيروس التاجي المستجد كورونا (كوفيد-19) COVID-19، والذي يسمح لموظفيها بالعمل من المنزل حتى شهر حزيران/ يونيو 2021.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جوجل (سوندار بيتشاي) في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين: “لمنح الموظفين القدرة على التخطيط للمستقبل، فإننا مدَّدْنا الخيار العالمي للعمل التطوعي من المنزل حتى 30 حزيران/ يونيو 2021، وذلك للوظائف التي لا تحتاج إلى أن تكون في المكتب”. وكانت جوجل قد قالت في الأصل: إن الموظفين يجب أن يتوقعوا العودة إلى المكتب في شهر كانون الثاني/ يناير 2021.

ووفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، التي كانت أول من نشر الخبر، فإن هذا التغيير سيؤثر “تقريبًا” في جميع موظفي جوجل البالغ عددهم 200,000 موظف، ويشمل ذلك: الموظفين المتعاقدين، والعاملين بدوام كامل.

وأعلنت معظم شركات التقنية أن معظم الموظفين يمكنهم العمل من المنزل حتى نهاية عام 2020. وقد طلبت شركتا أمازون، وآبل عودة الموظفين في شهر كانون الثاني/ يناير 2021. وسمحت تويتر للموظفين بالعمل من المنزل “إلى الأبد” إن رغبوا في ذلك.

وتتخذ شركة فيسبوك، على غرار جوجل، منهجًا طويل الأمد لكيفية ووقت عودة الموظفين إلى المكتب. ففي شهر أيار/ مايو الماضي، قال الرئيس التنفيذي للشركة (مارك زوكربيرج): إن فيسبوك ستبدأ بالسماح للعديد من موظفيها البالغ عددهم 50,000 موظف ببدء العمل من المنزل على أساس دائم. وفي غضون السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، فقد قال زوكربيرج: إنه يتوقع أن يعمل نحو 50% من القوى العاملة لدى فيسبوك عن بُعد.

وحتى تاريخ اليوم الاثنين، بلغ عدد الإصابات بفيروس (كوفيد-19) في الولايات المتحدة أكثر من 4.2 ملايين حالة، مع ما لا يقل عن 146,900 حالة وفاة، وذلك حسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

المصدر : https://aitnews.com