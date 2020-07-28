شنتشن تزرع رقاقة تعريفية لجميع الكلاب

يشهد العتاد قفزة رقمية نحو الحيوانات الأليفة، إذ أعلنت مدينة شنتشن الصينية في شهر مايو أنه يجب زرع رقاقة تعريفية لجميع الكلاب مجانًا بحلول نهاية العام، لتنضم بذلك إلى المملكة المتحدة واليابان وأستراليا وعدد متزايد من الدول التي تجعل الرقاقات الدقيقة إلزامية للكلاب.

وبدأ المنظمون في المدينة هذا الأسبوع بتأسيس محطات حقن عبر عيادات الحيوانات الأليفة الشريكة، وذلك وفقًا لمنشورات التواصل الاجتماعي من مكتب شنتشن للإدارة الحضرية.

ويقال إن الرقاقة تستمر لمدة 15 عامًا على الأقل وتأتي بحجم حبة أرز، وتزرع تحت جلد عنق الكلب، ويتم استخدامها للمساعدة في العثور على الكلاب الضائعة، وتحديد ملكية الكلاب، وأغراض أخرى.

وتكشف كل رقاقة تعريفية عندما يتم مسحها بواسطة موظفين مفوضين عن رقم فريد مكون من 15 رقمًا يتطابق مع اسم الكلب وسلالته، بالإضافة إلى هوية المالك ومعلومات الاتصال الخاصة به، مما يساعد على تقليل الشرائط.

ولا تتبع الرقاقة الدقيقة، وهي رقاقة ترددات لاسلكية (RFID)، موقع الكلب، ولا تخزن السلطة المعلومات الشخصية لمالكها، وذلك وفقًا لتقرير وسائل الإعلام المحلية.

وفي الوقت الذي تسعى فيه شركة هواوي إلى التخلص التدريجي من أجزاء أشباه الموصلات الخارجية وسط العقوبات التجارية الأمريكية، فإن المدينة تشتري رقاقات الحيوانات الأليفة المستوردة من علامات تجارية أمريكية وسويدية، وفقًا للتقرير نفسه.

وتدفع حكومة شنتشن الفاتورة لجميع الغرسات لأنها تهدف إلى الحصول على المزيد من الإشراف التنظيمي على تزايد عدد الحيوانات الأليفة في المدينة.

ووفقًا للتقرير، فإن الرقاقة مغطاة بمواد تساعد على منع الانزلاق والضرر، ويقال إنه ليس لها أي تأثير تقريبًا على صحة الكلب، وتستغرق عملية الزرع بأكملها بضع ثوان، ويمكن أيضًا إخراج الرقاقة إذا لزم الأمر.

وبالرغم من أن الرقاقة الدقيقة أكثر تكلفة بشكل عام من الطرق الأخرى، إلا أن مدينة شنتشن ستوفر زراعة مجانية لنحو 198000 كلب مسجل في المدينة، باستثناء الكلاب المريضة والكلاب الحوامل والجراء التي يقل عمرها عن 3 أشهر أو وزنها أقل من 2 كجم.

وسيتم تصنيف الكلاب الذين ليس لديهم رقاقة تعريفية على أنهم كلاب غير مرخصة، ويواجه الأشخاص الذين لا يحصل كلابهم على غرسات بحلول شهر نوفمبر على غرامة أو يضطرون إلى تسليم حيواناتهم الأليفة إلى المنظمين.

وامتلكت المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة نحو 200000 كلب وقط في عام 2019، وفقًا للبيانات الرسمية.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الكلاب والقطط قد نما على الصعيد الوطني بنسبة 8.4 في المئة على أساس سنوي إلى ما يقرب من مليار في عام 2019.

المصدر : https://aitnews.com